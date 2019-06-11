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Antalya'da Suriyelilere plaj yasağına veto geldi

Gazipaşa İlçe Meclisi'nden geçen Suriyelilere plajlara giriş yasağı kanuna uymadığı gerekçesiyle Kaymakam tarafından geri çevrildi.

İHA | 11.06.2019 - 17:15..
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Antalya'da Suriyelilere plaj yasağına veto geldi

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde belediye meclis toplantısında CHP’li Meclis Üyesi Ulaş Özgen’in “Suriyeliler halk plajlarına alınmasın” başlıklı önergesi AK Parti ile MHP meclis üyeleri ret oyuna rağmen 12 üyenin “evet” oyuyla Suriyelilerin ilçe sınırları içerisinde halk plajlarına girişleri yasaklandı.

Kararın ardından tartışmalar yaşanırken Gazipaşa kaymakamı Ali Sakar, yazılı bir açıklama ile kararın veto edildiğini açıkladı.

Suriyeliler Gazipaşa'daki plajlara giremeyecek VİDEO

Antalya'da Suriyelilere plaj yasağına veto geldi

"BELEDİYE MECLİSİNİN OYLAMA YETKİSİ BULUNMAMAKTADIR"

Sakar, "Kıyılar, herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır, ve yine 6.maddesi – Kıyı, herkesin eşitlik ve serbestlikle yararlanmasına açık olup bu konuda Belediye meclisine yetki verilmediği sürece Belediye meclisinin bu konuyu gündeme alıp oylama yetkisi bulunmamaktadır. Böyle bir karar Anayasa, kanun ve uluslararası sözleşmelerede aykırı olduğundan alınmış olsa bile yok hükmünde olacak ve uygulama hükmü bulunmayacaktır." dedi.

Antalya'da Suriyelilere plaj yasağına veto geldi VİDEO

Antalya'da Suriyelilere plaj yasağına veto geldi

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