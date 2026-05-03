Antalya'da ters yönde ilerleyen araç tehlike saçtı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Bademağacı Mahallesi Çubukbeli mevkiinde şiddetli yağış ve dolunun etkili olduğu bölgede, plakası öğrenilemeyen Fiat Tofaş marka otomobilin sürücüsü, uzun süre ters yönde ilerledi.

Trafik kurallarını hiçe sayan sürücü, hem kendi canını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı.

ARAÇ KAMERASINA YANSIDI

O sırada normal güzergahında ilerleyen araç sürücüleri büyük panik yaşarken, bazıları ani manevralarla kazadan son anda kurtuldu.

Araç kamerasına yansıyan görüntülerde, ters yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpışmak üzere olan bir sürücünün son anda direksiyonu kırarak kazayı kıl payı atlattığı görüldü.