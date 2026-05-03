Bursa'da ehliyetsiz sürücü polise uzun süre direndi

Bursa İnegöl'de polisin sabır sınavı...

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri motosikleti durdurdu.

Sürücü 50 yaşındaki Abidin K.’nin yapılan kontrolde ehliyetsiz olduğu tespit edildi.

BİBER GAZI İLE MÜDAHALE

Polis ekiplerine direnen sürücüye biber gazı ile müdahale edildi.

"SİZİ ŞİKAYET EDECEĞİM"

Biber gazının etkisiyle yere düşen sürücü, “Gözüm görmüyor, sizi şikayet edeceğim.” derken, o anlar kameraya yansıdı.

CEZA KESİLDİ

Gözaltına alınan ve güçlükle ekip otosuna bindirilen sürücüye ‘Ehliyetsiz araç kullanmak’tan 40 bin TL idari para cezası uygulanırken, polise mukavemet suçundan da işlem başlatıldı.