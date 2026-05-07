Antalya'da yolsuzluk davası: Gökhan Böcek itirafçı oldu

CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması genişliyor.

Bu kapsamda da Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan operasyon çok konuşuldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, oğlu Gökhan Böcek ve gelini Zuhal Böcek tutuklandı.

Tutuklamanın ardından mal varlıklarına el koyulan Böcek ailesi gündemdeki yerini korurken, yeni bir gelişme daha yaşandı.

Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in itirafçı olduğu ortaya çıktı.

Haberi Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.

GÖKHAN BÖCEK İTİRAFÇI OLDU

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programına konuk olan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Uşak'ta Özkan Yalım'ın ardından Antalya'da Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in de "etkin pişmanlık" kapsamında beyanda bulunduğunu duyurdu.

Bakan Gürlek şu ifadeleri kullandı:

“Muhittin Böcek, Gökhan Böcek ve diğer sanıklar hakkında yargılama yapılıyor. Bir de en son Antalya Başsavcılığı, yeni bir soruşturmadan operasyon yaptı. Tekrardan Muhittin Böcek tutuklandı. İstanbul'da da bir soruşturma var. Orada da Zuhal Böcek tutuklandı. Gökhan Böcek de tutuklu.



Gökhan Böcek'in etkin pişmanlıktan beyanının alındığını biliyorum. Bu devam eden bir soruşturma süreci.”

NE OLMUŞTU

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen "rüşvet" soruşturmasında, Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K., 5 Temmuz'da gözaltına alınmış, Böcek'in oğlu şüpheli Mustafa Gökhan Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Z.K. ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Muhittin Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

Soruşturmanın devamında gözaltına alınan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin, Kent Estetiği Daire Başkanlığında müdür olarak görev yapan Tuncay Kaya "irtikap" suçundan tutuklanmış, bilgi işlem destek çalışanı Halil K, adli kontrol tedbiri ve ev hapsi kararıyla serbest bırakılmıştı.

GÖKHAN VE ZUHAL BÖCEK TUTUKLANDI

Muhittin Böcek'in yurt dışından dönen gelini Zuhal Böcek de 27 Temmuz'da "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" iddiasıyla havalimanında yakalanmış, diğer şüpheliler H.A, K.A. ve B.Ç. de ertesi gün gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Zuhal Böcek tutuklanırken, diğerleri ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 12 Ağustos'ta belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 17 kişiden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 8'i tutuklanmış, 5'i adli kontrol şartıyla, 2'si ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Böcek Ailesi'nin mal varlığına el konuldu

İHALE SONRASI MİLYONLUK RÜŞVET İDDİASI

12 Ağustos'ta Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, 17 kişi gözaltına alınmıştı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden ihale alan A.A, B.Ç, M.Y. ve Y.Y'nin, hak ediş ödemelerini almak üzere Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'e 195 milyon lira rüşvet verdiği iddia edilmişti.

Yapılan teknik incelemelere göre paraların bir döviz bürosu hesabına yatırıldığı, bir kısmının ise elden teslim edildiği, paraların döviz bürosu ile bağlantılı kuyumcular aracılığıyla altına çevrilerek kasalarda saklandığı bilgileri, soruşturma dosyasında yer almış, şüphelilerin para transferlerini döviz alım-satım ve hurda altın satışı gibi gösterdiği öne sürülmüştü.

Kuyumcu hesaplarına aktarılan paraların bir bölümünün lüks araç alımlarında kullanıldığı, araçların önce farklı isimler üzerine tescil edildiği, ödemelerin ise ruhsat sahiplerinin hesaplarından yapıldığı iddiaları da soruşturma dosyasına girmişti.

DÖVİZ BÜROSU VE 2 KUYUMCUYA KAYYUM ATANDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma dosyasında yer alan para transferlerine dair hesap hareketleri, şüphelilerin itirafları ve diğer bilgi-belgeler doğrultusunda 1 döviz bürosu ve 2 kuyumcu işletmesine kayyum atanmıştı.