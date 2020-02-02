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Antalyalılar yine sahillere akın etti

Antalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler ve Antalyalılar denizde yüzüp, sahilde güneşlendi.

DHA | 02.02.2020 - 16:06..
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Türkiye'nin özellikle doğu illerinde kar ve soğuk hava etkisini gösterirken turizm kenti Antalya'da sıcak havayı fırsat bilenler sahilleri doldurdu.

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gelen yerli yabancı tatilciler ile kent sakinleri, sıcak havanın keyfini denize girip, sahilde güneşlenerek çıkardı.

KİMİ DENİZE GİRDİ, KİMİ GÜNEŞLENDİ

Yaz- kış denize girdiğini söyleyen Aydın Özgün, denizin havadan daha sıcak olduğunu anlattı. Denize girmenin çok keyifli olduğunu ifade eden Özgün, "Denizin keyfini çıkarıyorum. Hava güzel olunca da hafta sonunu böyle değerlendirdik" dedi.

Antalya'da sıcak havayı fırsat bilenler sahillere akın etti -1

İlknur Özgün ise denize girmek istemediğini, sadece güneşlenmenin keyfini sürdüğünü belirtip “Denize giremeyecek kadar soğuk bana göre. Güneşlenmenin tadını çıkarıyorum. Diğer illerde kar ve soğuk varken biz sıcak havanın keyfini çıkarıyoruz" diye konuştu.

Antalya'da sıcak havayı fırsat bilenler sahillere akın etti -2

SU SICAKLIĞI 19 DERECE

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığı bugün en düşük 17, deniz suyu sıcaklığı ise 19 derecede ölçüldü.

Antalya'da sıcak havayı fırsat bilenler sahillere akın etti -3

Antalya'da sıcak havayı fırsat bilenler sahillere akın etti -4


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