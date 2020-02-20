Antalya'nın turizmde 2020 hedefi

Antalya'yı geçtiğimiz yıl, Rusya'dan 5,5 milyon, Almanya'dan 2 milyon 600 bin kişi ziyaret etti.

Erken rezervasyonlara göre bu yıl iki ana pazardaki payın artırılması hedefleniyor.

2019'DA 16 MİLYON TURİST GELDİ

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, Antalya'nın geçen yılı yaklaşık 16 milyon turist gibi rekor sayıyla kapattığını hatırlattı.

Yağcı, bu yıl da erken rezervasyon ve fuarlardan aldıkları verilere göre turist sayısında önemli artış olacağını vurguladı.

HEDEF RUSYA'DAN 6 MİLYON, ALMANYA'DAN 3 MİLYON

Rusya ve Almanya gibi iki ana pazarda geçen yıllara göre büyüme öngördüklerini anlatan Yağcı, şunları kaydetti:

"Geçen yıl Rusya'dan 5,5 milyon turist geldi. Bu sayı bu yıl daha da artacak. Rusya pazarında bu yıl 6 milyon rakamını görmemiz gerekiyor. Satışlar devam ediyor. Antalya turizmi için Almanya pazarı da önemli. Geçen yıl 2 milyon 600 bin kişi geldi, en iyi yılımızda 3 milyon 200 bin kişiyi görmüştük. Bu yıl yüzde 15 ile 20 arasında bir büyüme beklediğimiz Almanya pazarında 3 milyon bandını geçmemiz lazım. Geçen yıl ocak ayında Rusya'dan 37 bin 314, Almanya'dan ise 29 bin 607 kişi geldi. Bu yıl aynı dönemde Rusya'dan gelen turist sayısı 57 bin 177, Almanya'dan gelen turist sayısı da 40 bin 669 kişiye yükseldi."





"KORONAVİRÜS TÜRKİYE'Yİ ETKİLEMEYECEK"

Yağcı, artışın şubat ayında da her iki pazarda devam ettiğini dile getirdi.

Söz konusu yetkili, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınının Türkiye'yi çok fazla etkilemeyeceğini sözlerine ekledi.