taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0946
Euro
6.584
Altın
1617
Borsa
117465.57
Gram Altın
316.304
Bitcoin
59164.67

Antalya'nın turizmde 2020 hedefi

Antalya, bu yıl Rusya'dan 6, Almanya'dan 3 milyon turist bekliyor.

AA | 20.02.2020 - 15:02..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Antalya'yı geçtiğimiz yıl, Rusya'dan 5,5 milyon, Almanya'dan 2 milyon 600 bin kişi ziyaret etti.

Erken rezervasyonlara göre bu yıl iki ana pazardaki payın artırılması hedefleniyor.

Antalya'nın turizmde 2020 hedefi

2019'DA 16 MİLYON TURİST GELDİ

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, Antalya'nın geçen yılı yaklaşık 16 milyon turist gibi rekor sayıyla kapattığını hatırlattı.

Yağcı, bu yıl da erken rezervasyon ve fuarlardan aldıkları verilere göre turist sayısında önemli artış olacağını vurguladı.

Antalya'nın turizmde 2020 hedefi

HEDEF RUSYA'DAN 6 MİLYON, ALMANYA'DAN 3 MİLYON

Rusya ve Almanya gibi iki ana pazarda geçen yıllara göre büyüme öngördüklerini anlatan Yağcı, şunları kaydetti:

"Geçen yıl Rusya'dan 5,5 milyon turist geldi. Bu sayı bu yıl daha da artacak. Rusya pazarında bu yıl 6 milyon rakamını görmemiz gerekiyor. Satışlar devam ediyor. Antalya turizmi için Almanya pazarı da önemli. Geçen yıl 2 milyon 600 bin kişi geldi, en iyi yılımızda 3 milyon 200 bin kişiyi görmüştük. Bu yıl yüzde 15 ile 20 arasında bir büyüme beklediğimiz Almanya pazarında 3 milyon bandını geçmemiz lazım. Geçen yıl ocak ayında Rusya'dan 37 bin 314, Almanya'dan ise 29 bin 607 kişi geldi. Bu yıl aynı dönemde Rusya'dan gelen turist sayısı 57 bin 177, Almanya'dan gelen turist sayısı da 40 bin 669 kişiye yükseldi."

Antalya'nın turizmde 2020 hedefi

"KORONAVİRÜS TÜRKİYE'Yİ ETKİLEMEYECEK"

Yağcı, artışın şubat ayında da her iki pazarda devam ettiğini dile getirdi.

Söz konusu yetkili, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınının Türkiye'yi çok fazla etkilemeyeceğini sözlerine ekledi.

İlginizi Çekebilir
NATO'dan Türkiye'ye destek klibi
"Türkiye NATO'dur. Biz NATO'yuz." mesajıyla paylaşılan klipte, Türk güvenlik güçlerinin operasyonlarına da yer verildi.
Endonezyalı bakan: Zenginler, yoksullarla evlensin
5 milyon yoksul ailenin bulunduğu ülkede bakan çıkan bu fikir, Ulema Konseyi tarafından memnuniyetle karşılandı.
Tokat'a 42 milyon liralık yatırım
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tokat ile ilçelerine yaklaşık 42 milyon liralık yatırım yapma kararı aldı.
Amerikan heyeti Suudi Arabistan'da
Suudi Arabistan ile ilişkilerini her geçen gün güçlendiren Amerikalılar, Kral Selman'ı bir kez daha ziyaret etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Almanya'da silahlı saldırıda 11 kişi öldü
Almanya'da silahlı saldırıda 11 kişi öldü
267
Alkollü araç kullanan Ahmet Kural, kaza yaptı
Alkollü araç kullanan Ahmet Kural, kaza yaptı
205
Türkiye'den 6 Avrupa ülkesine vize muafiyeti
Türkiye'den 6 Avrupa ülkesine vize muafiyeti
251
Alman saldırganın evinde ırkçı bildiriler ele geçirildi
Alman saldırganın evinde ırkçı bildiriler ele geçirildi
164
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a para yanıtı
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a para yanıtı
444
ABD zırhlı aracı, Ruslara ait zırhlı aracın önünü kesti
ABD zırhlı aracı, Ruslara ait zırhlı aracın önünü kesti
159
Amerikan heyeti Suudi Arabistan'da
Amerikan heyeti Suudi Arabistan'da
155
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir