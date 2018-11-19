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Antandros'ta 2 bin 200 yıllık kararname

10. yüzyılda kurulduğu düşünülen Antandros Antik Kenti'nde, üzerinde 22 satırdan oluşan ve dekret olarak isimlendirilen kararnamenin yer aldığı 2 bin 200 yıllık yazıt bulundu.

AA | 19.11.2018 - 13:01..
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Antandros'ta 2 bin 200 yıllık kararname

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Kazdağları'nın eteklerinde milattan önce 10. yüzyılda kurulduğu düşünülen, bazı kaynaklara göre tarihi milattan önce 2 bin yılına uzanan Antandros Antik Kenti'nde, üzerinde 22 satırdan oluşan kararnamenin (dekret) yer aldığı 2 bin 200 yıllık yazıt bulundu.

YENİ BİLGİLER İÇERİYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Edremit Belediyesinin desteğiyle antik kentte yürütülen 19. dönem kazılarında ortaya çıkarılan yazıtın üzerindeki dekretin yeni bilgiler içerdiği tahmin ediliyor.

Antandros'ta 2 bin 200 yıllık kararname

ÇALIŞMALARA YOĞUN MESAİ HARCANIYOR

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Gürcan Polat, antik kentte bir süre önce tamamlanan 19. dönem kazılarının 20 kişilik bilim heyeti ve 18 işçi olmak üzere toplam 38 kişilik ekip ile yapıldığını belirtti.

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