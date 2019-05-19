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AP seçimleri öncesi Almanya’da ırkçı karşıtı gösteri

Avrupa Parlamentosu, seçimleri öncesi ırkçı partiler protesto edildi.

İHA | 19.05.2019 - 17:11..
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Almanya’nın ve Avrupa’nın birçok kentinde olduğu gibi Köln’de de 23-26 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri öncesi ırkçı partiler protesto edildi.

"Herkes İçin Bir Avrupa" sloganıyla düzenlenen gösterilere Almanya, Macaristan, Polonya, Avusturya, İspanya ve İsveç gibi ülkelerde 40’a yakın büyük şehirde, yüz binlerce kişi yürüyüş düzenledi.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNMLEMLERİ ALINDI

Yaklaşık 25 bin kişinin katıldığı Köln’deki gösteriye Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Andreas Nahles, Adalet Bakanı ve SPD’nin Avrupa Parlamentosu milletvekilliği liste başı adayı olan Katarina Barley de katıldı. Kentin 5 değişik noktasından yürüyerek Ren Nehri kıyısındaki Deutz Werft meydanında toplanan kalabalık için geniş güvenlik önlemleri alındı.

"IRKÇILARI SEÇMEYİN"

Köln, Berlin, Leibzig, Münih ve Hamburg gibi büyük şehirlerde gerçekleşen protesto eylemlerine havanında güzel olması nedeniyle katılım yüksek oldu. “Irkçıları seçmeyin“, “Yaşanılabilir bir Avrupa için“, “Herkes için Avrupa“, “Ayrıştırmacı değil, Dayanışmacı bir Avrupa”, şeklinde dövizlerin taşındığı gösteriyi bir çok sivil toplum kuruluşu, siyasi parti ve çeşitli sendikalar destekledi.

23-26 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan AP seçimlerinde oy 370 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor. 28 ülkede sandıklara gidilecek olan seçimlere katılımın sürekli düşük olması tartışmalara neden oluyor.

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