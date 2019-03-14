AP'nin skandal Türkiye raporundaki detaylar

Avrupa Parlamentosu (AP) 2018 Türkiye Raporu'nda "Avrupa Birliği'nin Türkiye ile katılım müzakerelerini resmen askıya alması" çağrısında bulundu.

Hollandalı AP üyesi Kati Piri tarafından hazırlanan "2018 Türkiye Raporu" Strazburg'daki Genel Kurulda oylandı. Raporda Türkiye karşıtı maddeler tepki çekti.

RUM VE YUNAN TEZLERİ RAPORDA

Raporda, "İnsan hakları, hukukun üstünlüğü, basın özgürlüğü ve yolsuzlukla mücadele" konularında Türkiye'ye yönelik eleştiriler sıralanırken, Kıbrıs sorunuyla ilgili bölümde her yıl olduğu gibi, büyük ölçüde Rum ve Yunan tezlerine yer verildi.

KIBRIS'TAN ASKERLERİ ÇEKİN ÇAĞRISI

Ankara'nın Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik politikalarının eleştirildiği raporda, "Türkiye'nin Kıbrıs'taki askeri varlığına son vermesi" çağrısında bulunuldu.

YPG'Lİ TERÖRİSTLERİ KORUMA ÇABASI

Raporda, Türkiye'nin Suriyeli göçmenlere yönelik politikasından övgüyle bahsedilirken, Suriye'nin kuzeyine yönelik askeri operasyonların ise "endişe verici olduğu" kaydedildi.

FETÖ OPERASYONLARINDAN RAHATSIZ

Raporda, Türkiye'de OHAL'in kaldırılmasından memnuniyet duyulduğu belirtilse de FETÖ operasyonları kapsamındaki "uzun tutukluluk süreleri ve kötü muameleden" endişe duyulduğu ifade edildi.

Türkiye'nin yurt dışındaki FETÖ örgütü mensuplarına yönelik operasyonlarından da "üzüntü duyulduğu" belirtilen raporda, bu kapsamda Diyanet çalışanlarının istihbarat amaçlı kullanıldığı ileri sürüldü.

"ERMENİSTAN İLE KAPILARI AÇIN"

Türkiye ve Ermenistan'a ilişkilerin normalleştirilmesi çağrısında bulunulan raporda, "İki ülke arasındaki sınır kapısının açılmasının ilişkilerin gelişmesine etki edebileceği" vurgulandı.

RUSLARLA İŞ BİRLİĞİ ÇILDIRTTI

Öte yandan raporda, Ankara yönetimine Akkuyu Nükleer Santrali inşaatını durdurması çağrısında bulunuldu.

AYASOFYA TALEBİ

Raporda ayrıca Ayasofya'nın camiye dönüştürülmemesi vurgusu yapıldı.