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Apple, ABD'deki mağazalarını mayıs ayına kadar kapalı tutacak

Koronavirüsün ABD'de hızla yayılmasının ardından Apple, ülke genelindeki bütün mağazalarını en erken mayıs ayına kadar açmayacağını duyurdu.

Haber Merkezi |
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Apple, ABD'deki mağazalarını mayıs ayına kadar kapalı tutacak

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle birçok teknoloji şirketi, çeşitli önlemler almak zorunda kalmıştı. Bu şirketlerden biri olan Apple, Çin genelindeki bütün mağazalarını kapatmış ve bir süre sonra yeniden açmıştı.

Koronavirüs salgını Çin'de yavaş yavaş etkisini yitirirken, bu sefer de Avrupa ülkelerinin tehdit altında olması ve ölüm oranlarının artması, Apple'ı harekete geçirmişti.

Şirket, 15 Mart'tan itibaren dünya genelindeki bütün mağazalarının nisan sonuna kadar kapalı kalacağını açıklamıştı.

apple

ABD'DEKİ MAĞAZALAR EN ERKEN MAYISA KADAR KAPALI

Koronavirüs salgını şu anda ABD'yi esir almış durumda. Ülkedeki toplam vaka sayısı 250 binlere yaklaşırken, ABD şu anda en çok vaka görülen ülkeler sıralamasında da açık ara ilk sırada.

Durum böyleyken, alınan tedbirleri artırmak zorunda kalan Apple, ülke genelindeki bütün mağazalarının en erken mayıs ayına kadar kapalı kalacağını açıkladı.

Apple mağazalarına onarım için cihazlarını teslim eden kullanıcılar ise bu süre zarfında beklemek zorunda kalacak.

Instagram: @eshteknoloji

Apple, ABD'deki mağazalarını mayıs ayına kadar kapalı tutacak

Apple, ABD'deki mağazalarını mayıs ayına kadar kapalı tutacak

Apple, ABD'deki mağazalarını mayıs ayına kadar kapalı tutacak

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