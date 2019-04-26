Apple, AirPods 3 için çalışmalara başladı

Apple, AirPods kulaklıklarına bir yenisini daha ekleyecek. Yeni gelen bilgilere göre şirket, yeni nesil AirPods modellerini piyasaya sürmek için harekete geçmiş durumda.

Geçtiğimiz haftalarda AirPods 2 modeli ile kullanıcılarının karşısına çıkan Apple, pek çok yeniliğin yanında şarj kasasının kablosuz şarj olma özelliğiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Şirket, şimdi de AirPods 3 için geri sayıma geçti.

GÜRÜLTÜ ÖNLEME ÖZELLİĞİ OLACAK

En erken gelecek yıl başlarında satışa sunulması planlanan AirPods 3'ün en dikkat çekecek özelliği ise gürültü önleme teknolojisi olacak. AirPods kullanan kullanıcıların en çok şikayet ettiği dışarıdaki gürültünün konuşmaya yansıması sorununu önlemek için AirPods 3'te özel bir teknoloji kullanacak Apple, kullanıcıları gürültü sorunundan kurtaracak.

Öte yandan gürültü önleme teknolojisi bataryaya da ek bir yük anlamına geliyor. Apple bu konuda bir geliştirme yapmadığı taktirde yeni AirPods'un batarya ömrünün daha kısa olması bekleniyor.

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