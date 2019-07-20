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Apple, artırılmış gerçeklik gözlüğü geliştirmeyi sonlandırdı

Yeni ortaya çıkan bir rapora göre, Apple’ın üzerinde çalıştığı artırılmış gerçeklik gözlükleri projesi iptal edildi.

Haber Merkezi | 20.07.2019 - 10:17..
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Apple, artırılmış gerçeklik gözlüklerinin geliştirilmesiyle ilgili bazı sorunlarla karşılaşmış gibi görünüyor.  Yeni yayınlanan bir rapora göre şirket, artırılmış gerçekliğe sahip gözlük teknolojisini geçici olarak durdurma kararı aldı. Apple’ın, bu teknolojiyi geliştirmeye gelecekte devam edip etmeyeceği henüz belli değil, ancak bazı analistlere göre yayınlanan yeni rapor doğru ifadeler içermiyor.

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APPLE’IN EKİBİ DAĞILDI

Şu ana kadar başta güvenilir Apple analisti Ming-Chi Kuo olmak üzere birçok analist, Apple’ın kendi artırılmış gerçeklik gözlüklerini geliştirmek için çalıştığını bildirmişti. Ancak yeni rapor, Apple’ın artırılmış gerçeklik gözlükleri üzerinde çalışan ekibin dağıldığını ve farklı ekiplere gönderildiğini söylüyor.

Rapora göre, Apple’ın söz konusu projesinin dağılmasındaki en büyük neden ise artırılmış gerçeklik ekibine liderlik yapan Avi Bar-Zeev’in geçtiğimiz ocak ayında işten ayrılması olarak gösteriliyor.

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Eğer bazı analistlerin söylediği gibi raporda yer alanlar doğru değilse ve Apple artırılmış gerçeklik gözlüğü geliştirmeye devam ediyorsa, piyasaya çıkacak gözlükler normal gözlüklere benzer bir boyuta sahip olacak ve cihazın iç kısımlarına uyum sağlamak için biraz daha büyük bir çerçeve ile birlikte gelecek.

Apple analisti Ming-Chi Kuo, geçtiğimiz mart ayında yaptığı açıklamada, Apple’ın artırılmış gerçeklik gözlüklerinde neredeyse sona yaklaştığını ve seri üretim aşamasına geldikleri bildirmişti.

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