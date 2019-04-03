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Apple Çin’deki iPhone fiyatlarını yine düşürdü

Çin'deki düşük iPhone satışlarından bir hayli yakınan Apple, ülkedeki iPhone fiyatlarına yüzde 6 indirim yaptı.

DHA | 03.04.2019 - 09:21..
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Apple, geçtiğimiz aylarda düşük iPhone satışlarından Çin'i sorumlu tutmuş ve ülkedeki iPhone fiyatlarında indirime gitme kararı almıştı. Söz konusu indirimlerden sonra Çin'deki satışları yine artıramayan Apple, indirim yapmaya devam ediyor.

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, pazartesi günü Çin’deki iPhone modellerinin fiyatlarını yüzde 6 düşürme kararı aldı. Apple, iPhone modellerinin yanında Çin’deki online mağazasında ayrıca AirPod kulaklık, Mac bilgisayar ve iPad tablet modellerinin de fiyatlarında indirime gitti.

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APPLE PERAKENDECİLERE DE İNDİRİM YAPTI

Bütün bu gelişmeler, Apple’ın kablosuz şarj ünitesi üretimini durdurduğu haberlerinin ardından gelirken Apple ayrıca, Çin’deki üçüncü parti perakendecilere gönderilen ürünlerin fiyatlarında da indirime gitme kararı aldı.

Apple’ın resmi Çin internet sitesinde, iPhone XR fiyatının geçen haftaya göre yüzde 4.6 düşürüldüğü belirtilirken, ayrıca iPhone XS ve XS Max fiyatlarının da daha düşük olduğu öne sürüldü.

Çin'deki düşük iPhone satışlarından bir hayli canı yanan Apple, bakalım önümüzdeki günlerde başka ne gibi önlemler alacak?

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