Apple dünya genelindeki bütün mağazalarını kapatıyor

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle birçok teknoloji şirketi çeşitli önlemler almak zorunda kalmıştı. Bu şirketlerden biri olan Apple, Çin genelindeki bütün mağazalarını kapatmış ve bir süre sonra yeniden açmıştı.

Koronavirüs salgınının Çin'de yavaş yavaş etkisini yitirdiği şu günlerde bu sefer de Avrupa ülkeleri tehdit altında. Başta İtalya olmak üzere birçok ülkede ölüm oranlarının artması Apple'ı harekete geçirdi.

APPLE BÜTÜN MAĞAZALARINI KAPATIYOR

Apple'ın geliştirici etkinliğini iptal ettiğini bugün sizlerle paylaşmıştık. Şirketin CEO'su Tim Cook, yeni bir açıklama yaparak 27 Mart'tan itibaren dünya genelindeki bütün Apple mağazalarının kapanacağını duyurdu.

Apple, Hong Kong, Makao ve Tayvan gibi bölgelerde ise mağazaşarını açık tutmaya devam edecek. Çünkü söz konusu bölgelerdeki virüsün yayılma hızı oldukça azalmış durumda.

Apple CEO'su dünya genelinde kapatılacak bütün mağazaların yeniden ne zaman açılacağı hakkında ise bir açıklama yapmadı.

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