taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.3295
Euro
7.033
Altın
1529.83
Borsa
95605.22
Gram Altın
311.389
Bitcoin
35846.85

Apple dünya genelindeki bütün mağazalarını kapatıyor

Apple, koronavirüs nedeniyle Çin'in bazı kesimleri hariç dünya genelindeki bütün mağazalarını kapatacağını açıkladı.

Haber Merkezi | 14.03.2020 - 12:44..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle birçok teknoloji şirketi çeşitli önlemler almak zorunda kalmıştı. Bu şirketlerden biri olan Apple, Çin genelindeki bütün mağazalarını kapatmış ve bir süre sonra yeniden açmıştı.

Koronavirüs salgınının Çin'de yavaş yavaş etkisini yitirdiği şu günlerde bu sefer de Avrupa ülkeleri tehdit altında. Başta İtalya olmak üzere birçok ülkede ölüm oranlarının artması Apple'ı harekete geçirdi.

AOPPLE

APPLE BÜTÜN MAĞAZALARINI KAPATIYOR

Apple'ın geliştirici etkinliğini iptal ettiğini bugün sizlerle paylaşmıştık. Şirketin CEO'su Tim Cook, yeni bir açıklama yaparak 27 Mart'tan itibaren dünya genelindeki bütün Apple mağazalarının kapanacağını duyurdu.

Apple, Hong Kong, Makao ve Tayvan gibi bölgelerde ise mağazaşarını açık tutmaya devam edecek. Çünkü söz konusu bölgelerdeki virüsün yayılma hızı oldukça azalmış durumda.

Apple CEO'su dünya genelinde kapatılacak bütün mağazaların yeniden ne zaman açılacağı hakkında ise bir açıklama yapmadı.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel bilim ve teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Apple dünya genelindeki bütün mağazalarını kapatıyor

Apple dünya genelindeki bütün mağazalarını kapatıyor

İlginizi Çekebilir
Apple, koronavirüs nedeniyle geliştirici konferansını iptal etti
Apple'ın her yıl düzenlediği geliştirici konferansı WWDC, koronavirüs nedeniyle bu yıl yapılmayacak.
Call of Duty: Warzone ilk günde 6 milyon oyuncuya ulaştı
Call of Duty'nin yeni battle royale oyunu Warzone, ilk 24 saatte 6 milyon oyuncu sayısına ulaşmayı başardı.
ABD, Huawei’ye verdiği ek süreyi 15 Mayıs’a kadar uzattı
ABD Ticaret Bakanlığı, Huawei'nin ABD'li şirketlerle iş yapabilmesini sağlayan geçici genel lisansı 15 Mayıs’a kadar uzatarak Çinli şirkete izin verdi.
Bill Gates, Microsoft yönetiminden ayrıldı
ABD'nin önde gelen teknoloji firmalarından Microsoft, şirketin kurucusu ve teknoloji danışmanı Bill Gates'in yönetimden ayrıldığını açıkladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kaynaşlı Belediye Başkanı Şahin, MHP'den ihraç edildi
Kaynaşlı Belediye Başkanı Şahin, MHP'den ihraç edildi
1223
KKTC'de de ülke çapında karantina başlatıldı
KKTC'de de ülke çapında karantina başlatıldı
63
Ukrayna iHA'ların uçuşlarını başlattı
Ukrayna iHA'ların uçuşlarını başlattı
135
Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa, koronavirüsün merkezi oldu
Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa, koronavirüsün merkezi oldu
63
Ahmet Hakan ile Ece Üner arasında bitmeyen kavga
Ahmet Hakan ile Ece Üner arasında bitmeyen kavga
375
Benzin iki yıl sonra 6 liranın altında
Benzin iki yıl sonra 6 liranın altında
118
UNICEF: 3 milyar insan, evinde ellerini yıkayamıyor
UNICEF: 3 milyar insan, evinde ellerini yıkayamıyor
41
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir