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Apple, iş çıkışı çalışanlarını aradığı için mahkemelik oldu

Apple, mesai sonundaki çanta arama uygulaması nedeniyle çalışanlarına milyonlarca dolar ödeme yapabilir.

Haber Merkezi | 15.02.2020 - 09:15..
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Dünyanın en büyük şirketleri arasında yer alan ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, özellikle ABD çalışanlarına yaptığı üst arama politikası nedeniyle oldukça eleştiriliyor.

Şirket her gün mesai bitiminde, çalışanların bir şey çalıp çalmadığını kontrol etmek için detaylı bir üst ve çanta araması gerçekleştiriyor.

Ayrıca yarım saat süren bu uygulamayı mesai bitiminden sonra yapan Apple, çalışanların mesai bitiminde şirketten çıkmasına izin vermiyor.

andorid

APPLE, ÇALIŞANLARA EK ÜCRET ÖDEMİYOR

ABD yasalarına göre Apple, mesaiye ek olarak yaptığı yarım saatlik üst arama politikası için çalışanlarına ek ücret ödemek zorunda.

Çünkü şirket, bu uygulamayı mesai saati içinde değil iş çıkışı yapıyor. Yani çalışanlar yarım saat daha şirkette bekletilmiş oluyor.

Bu duruma tepkili olan çalışanlar, ABD yasalarını çiğnediği gerekçesiyle Apple’dan şikayetçi oldu.

Kaliforniya Yüksek Mahkemesi, Apple’ın mesai saati bitminde yaptığı bu uygulamayı haksız buldu ve çalışanların şu ana kadar hak ettikleri bütün ek ücretlerin ödenmesini istedi.

Apple, iş çıkışı çalışanlarını aradığı için mahkemelik oldu

APPLE: ÇALIŞANLAR İŞE ÇANTAYLA GELMESİN

Mahkemenin bu kararından sonra savunma yapan Apple, çalışanların işe gelirken çanta getirmelerinin yasaklanması gerektiğini savundu. Ancak mahkeme, 21. yüzyıldaki yaşam koşulları düşünüldüğünde bunun mümkün olmadığını söyledi.

Apple’ın şu anda çalışanlarına toplam ne kadar ödeyeceği bilinmese de mahkeme tam olarak sonuçlandığında şirketin milyonlarca dolar ödeme yapması gerekebilir.

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Apple, iş çıkışı çalışanlarını aradığı için mahkemelik oldu

Apple, iş çıkışı çalışanlarını aradığı için mahkemelik oldu

Apple, iş çıkışı çalışanlarını aradığı için mahkemelik oldu

Apple, iş çıkışı çalışanlarını aradığı için mahkemelik oldu

Apple, iş çıkışı çalışanlarını aradığı için mahkemelik oldu

Apple, iş çıkışı çalışanlarını aradığı için mahkemelik oldu

Apple, iş çıkışı çalışanlarını aradığı için mahkemelik oldu

Apple, iş çıkışı çalışanlarını aradığı için mahkemelik oldu

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