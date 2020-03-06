Apple, karantinadaki çalışanlarına iPad gönderdi

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle bazı çalışanları karantina altına alınan Apple, işlerin tekrar yoluna girebilmesi için çalışmalarına devam ediyor.

Çin'in Hubei ve Wenzhou bölgelerinde bulunan ve koronavirüs nedeniyle karantina altına alınan Apple çalışanları, geçtiğimiz hafta Apple'dan hoş bir sürprizle karşılaştı.

Şirket, karantina altına alınan çalışanlarına, içerisinde iPad'in de bulunduğu ücretsiz yardım paketleri gönderdi.





PAKETTEKİ İÇERİKLER

Apple'ın çalışanlarına gönderdiği pakette; yiyecek, kahve, dezenfektanlar, koruyucu maskeler, termometre ve iPad bulunuyor.

Apple'ın paketlerin içerisine yerleştirdiği mektupta ise şu ifadeler yer alıyor:

''Hubei ve Wenzhou'daki değerli çalışanlarımız,

Bu paketin size iyi geleceğini umuyoruz. Sizinle yaptığımız son iletişimden bu yana, bu zorlu zamanda hepinizin çok güçlü olduğuna inanıyoruz. Karşılaştığınız zorlukları anlıyoruz ve size ve ailenize en iyi desteği sunmak istiyoruz.

Tüm Apple Ekibi adına siz ve aileniz için en iyi dileklerimizi gönderiyoruz. Gönderdiğimiz pakette, çocukların itnernet üzerinden öğrenmesini sağlamak ve evde uzun süre geçirenlerin sıkılmasını engellemek için bir de iPad bulunuyor. Ayrıca, bu süre zarfında size yardımcı olabilmek için bir de danışmanlık hizmeti hazırladık.

Çin'deki fiziksel mağazalarımızı kısa çalışma saatleri içerisinde yeniden açtığımız doğru. Ancak üretim ve perakende noktalarımızdaki birçok çalışan, koronavirüs nedeniyle evden çalışmak zorunda.''

Apple, koronavirüsün yayılmaya başladığı günden beri çalışanlarına yardım etmeyi ihmal etmiyor. Şirket, ayrıca yeni yıl nedeniyle virüsün yayılmasına kaşrı finansal destek de sağladığını açıkladı.

Ayrıca Apple'ın koronavirüs nedeniyle istediği satış rakamlarına ulaşamayacağı ve tedarik sıkıntıları çekeceği de söyleniyor:

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