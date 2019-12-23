Apple, kendi uydularını uzaya fırlatacak

Yeni ortaya çıkan iddialara göre Apple, kullanıcılarının cihazlarına veri gönderebilmek için uydu teknolojileri üzerinde çalışıyor. Ayrıca geliştirilen uyduların, önümüzdeki 5 yıl içinde uzaya gönderileceği söyleniyor.

Apple’ın, söz konusu uydu çalışmalarına eski uzay mühendislerinin öncülük ettiği ve kablosuz teknoloji sektöründen yetkililerin yer aldığı iddia edilirken, projenin henüz başında olunduğu ve gelecek beş yıl içinde bir sonuç elde edilmesinin hedeflendiği belirtildi.

APPLE, HİZMET KALİTESİNİ ARTIRABİLİR

Söz konusu uydular sayesinde Apple, cihazların konum takibi hizmetlerini geliştirebilir ve ayrıca Haritalar uygulamasının kalitesini artırabilir. Ayrıca şirket, sunduğu internetin kapsama alanını da büyük ölçekte büyütebilir.

Apple’ın uydu teknolojilerine yönelik araştırmaları, ilk defa 2017 yılında ortaya çıkmıştı. Ancak bu çalışmalar hakkında henüz elimizde fazla bir detay yok. Yeni gelişmeler olduğunda sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

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