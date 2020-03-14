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Apple, koronavirüs nedeniyle geliştirici konferansını iptal etti

Apple'ın her yıl düzenlediği geliştirici konferansı WWDC, koronavirüs nedeniyle bu yıl yapılmayacak.

Haber Merkezi | 14.03.2020 - 10:33..
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Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle, Çin'deki mağazalarını geçici olarak kapattıktan sonra birçok çalışanını karantina altına alan Apple, her yıl düzenlediği WWDC (Worldwide Developer Conference) etkinliğini de iptal etmek zorunda kaldı.

Apple'ın yayınladığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: ''Çeşitli oturumlarla ve konuşmalarla, tüm dünyadaki geliştiriciler için harika bir deneyim sunan WWDC etkinliğini, mevcut sağlık sorunları nedeniyle yapamıyoruz. Gelecek haftalarda bütün detayları sizlerle paylaşacağız.''

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İNTERNET ÜZERİNDEN DÜZENLEYECEK

Apple; iPhone, Apple Watch ve iPad gibi ürünlerin yeni yazılımlarını ve özelliklerini bu etkinlik sırasınta tanıtıyordu. Bu nedenle şirket, etkinliği tamamen iptal etse de internet üzerinden çevrimiçi bir program düzenleyip geliştiricilerle buluşacak.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da haziran ayında düzenlenmesi beklenen etkinliğin kesin bir tarihi bulunmuyor.

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Apple, koronavirüs nedeniyle geliştirici konferansını iptal etti

Apple, koronavirüs nedeniyle geliştirici konferansını iptal etti

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