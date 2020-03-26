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Apple mağazalarının yeniden açılış tarihi ertelendi

Apple, dünya genelinde kapatılan mağazaların yeniden açılacağı tarihi ertelemek zorunda kaldı.

Haber Merkezi | 26.03.2020 - 14:23..
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Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle birçok teknoloji şirketi, çeşitli önlemler almak zorunda kalmıştı. Bu şirketlerden biri olan Apple, Çin genelindeki bütün mağazalarını kapatmış ve bir süre sonra yeniden açmıştı.

Koronavirüs salgını Çin'de yavaş yavaş etkisini yitirirken, bu sefer de Avrupa ülkeleri tehdit altında olması ve ölüm oranlarının artması, Apple'ı harekete geçirmişti.

Şirket, 15 Mart'tan itibaren dünya genelindeki bütün mağazalarını 28 Mart'a kadar kapatacağını açıklamıştı.

apple

AÇILIŞ TARİHLERİ ERTELENDİ

Dünya genelindeki ölüm oranlarının artması ve virüsün hızla yayılması nedeniyle Apple, planlarında değişiklik yapmak zorunda kaldı. Şirketten yapılan yeni bir açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar mağazaların kapalı kalmaya devam edeceğini açıkladı.

Apple'ın perakende satıştan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Deirdre O'Brien, nisan ayının ilk yarısından itibaren mağazaların kademeli olarak açılabileceğini ifade etti.

Instagram: @eshteknoloji

Apple mağazalarının yeniden açılış tarihi ertelendi

Apple mağazalarının yeniden açılış tarihi ertelendi

Apple mağazalarının yeniden açılış tarihi ertelendi

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