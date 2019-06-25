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Apple, Samsung ile yaptığı OLED ekran anlaşmasına uymadı

Apple, Samsung ile imzaladığı OLED ekran sipariş anlaşmasına uymayarak büyük ceza ödeyebilir.

Haber Merkezi | 25.06.2019 - 10:37..
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Samsung'un OLED ekran piyasasındaki üstünlüğü diğer akıllı telefon üreticilerinin de oldukça ilgisini çekiyor. Bu üreticilerden biri de Amerikalı dev Apple. Samsung ile Apple arasında imzalanan anlaşma gereği Apple, Samsung'tan 100 milyon OLED ekran sipariş etmesi gerekiyordu, ancak Güney Kore'den gelen yeni raporlara göre Apple bu anlaşmaya uymadı.

apple

APPLE CEZA ÖDEYEBİLİR

Geçtiğimiz yıldan bu yana oldukça düşen iPhone satışları nedeniyle Samsung'tan alacağı 100 milyon OLED ekran siparişine ulaşamayan Apple, yüklü bir miktar ceza ödeyebilir. Yeni gelen bilgilere göre Samsung, Apple'ın 86 milyon dolar ceza ödemesini talep etti.

Apple ise Samsung'a yüklü bir ceza ödememek için yeni yollar arıyor. Gelen bilgilere göre şirket, piyasaya çıkaracağı yeni MacBook ve iPad modelleri için Samsung'tan OLED ekran sipariş ederek 100 milyon OLED ekran sayısına bu şekilde ulaşmayı planlıyor.

apple

Samsung ile Apple arasında şimsiye kadar birçok görüşme yapılsa da henüz bir anlaşma sağlanabilmiş değil. Söz konusu anlaşmanın sonucunda Apple ya yüklü miktarda ceza ödeyecek ya da Samsung'tan iPad ve MacBook'lar için yeni OLED ekran almak zorunda kalacak.

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