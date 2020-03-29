Apple tedarikçileri, Hindistan'daki üretimi askıya aldı

Apple, koronavirüsün ilk çıktığı günden beri birçok sorunla karşılaştı. Şirketin tedarikçileri, Çin'deki en büyük iPhone fabrikalarının kapatmak zorunda kaldı. Bunu, Apple'ın ülkedeki perakende mağazalarının kapatılması izledi.

Apple, daha sonra Çin'deki mağazalarını açsa da dünya genelindeki bütün mağazalarını kapatma kararı aldı.





HİNDİSTAN'DAKİ TESİSLERDE ÜRETİM DURDU

Apple'ın üretim ortakları Foxconn ve Wistron, Hindistan hükümetinin koronavirüsle mücadelesine yardımcı olmak için ülke genelindeki üretimi askıya aldı.

Daha çok iPhone 6S, iPhone 7 ve iPhone XR gibi bazı eski iPhone modellerinin üretiminden sorumlu olan Hindistan'daki fabrikalar, geçici olarak üretime ara vermek zorunda kalacak.

Foxconn, Hindistan'daki üretimin 14 Nisan'da yeniden başlayabileceğini açıklarken, Wistron ise üretim için hükümetten haber beklediklerini belirtti.