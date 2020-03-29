taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4494
Euro
7.1849
Altın
1628.22
Borsa
88125.04
Gram Altın
338.061
Bitcoin
43111.74

Apple tedarikçileri, Hindistan'daki üretimi askıya aldı

Apple tedarikçileri Foxconn ve Wistron, koronavirüs nedeniyle Hindistan'daki üretimi geçici olarak durdurma kararı aldıklarını açıkladı.

Haber Merkezi | 29.03.2020 - 15:04..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Apple, koronavirüsün ilk çıktığı günden beri birçok sorunla karşılaştı. Şirketin tedarikçileri, Çin'deki en büyük iPhone fabrikalarının kapatmak zorunda kaldı. Bunu, Apple'ın ülkedeki perakende mağazalarının kapatılması izledi.

Apple, daha sonra Çin'deki mağazalarını açsa da dünya genelindeki bütün mağazalarını kapatma kararı aldı.

apple

HİNDİSTAN'DAKİ TESİSLERDE ÜRETİM DURDU

Apple'ın üretim ortakları Foxconn ve Wistron, Hindistan hükümetinin koronavirüsle mücadelesine yardımcı olmak için ülke genelindeki üretimi askıya aldı.

Daha çok iPhone 6S, iPhone 7 ve iPhone XR gibi bazı eski iPhone modellerinin üretiminden sorumlu olan Hindistan'daki fabrikalar, geçici olarak üretime ara vermek zorunda kalacak.

Foxconn, Hindistan'daki üretimin 14 Nisan'da yeniden başlayabileceğini açıklarken, Wistron ise üretim için hükümetten haber beklediklerini belirtti.

Instagram: @eshteknoloji

Apple tedarikçileri, Hindistan'daki üretimi askıya aldı

Apple tedarikçileri, Hindistan'daki üretimi askıya aldı

Apple tedarikçileri, Hindistan'daki üretimi askıya aldı

İlginizi Çekebilir
Xiaomi, Redmi Note 8 Pro için Android 10'u genişletti
Redmi NOte 8 Pro'nun Android 10 güncellemesi, birkaç ülkedeki kullanıcılara daha sunuldu.
SpaceX'in canlı yayınında UFO iddiası
SpaceX'in canlı yayınında ekrandan geçen bir cisim, UFO tartışmalarına neden oldu.
1990'lardan kalma Apple ayakkabısı 10 bin dolara satıldı
Apple'ın 1990 yılında ürettiği spor ayakkabı çifti, 10 bin dolardan kendine alıcı buldu.
Intel'in, 5.3 GHz hıza ulaşan yeni Core i9 işlemcisi sızdırıldı
Yeni sızdırılan raporlar, Intel'in dizüstü bilgisayarlar için üzerinde çalıştığı yeni işlemcileri ortaya çıkardı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
HDP'den koronavirüs propagandası
HDP'den koronavirüs propagandası
892
Hollanda, Çin’den aldığı 600 bin maskeyi toplatıyor
Hollanda, Çin’den aldığı 600 bin maskeyi toplatıyor
207
Koronavirüsle mücadelede belediyelere ek kaynak
Koronavirüsle mücadelede belediyelere ek kaynak
218
81 ülke IMF'den borç istedi
81 ülke IMF'den borç istedi
187
Vuhan'da isyan çıktı
Vuhan'da isyan çıktı
129
Işıl Reçber: Sadece Rüştü'nün testi pozitif çıktı
Işıl Reçber: Sadece Rüştü'nün testi pozitif çıktı
167
Umrecilerin karantinası bitti
Umrecilerin karantinası bitti
183
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir