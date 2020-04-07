Apple tedarikçisi Foxconn'un satışları azaldı

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle oldukça zor durumda kalan Apple, dünya genelindeki bütün mağazalarını kapatmak zorunda kalmıştı. Ayrıca şirketin Çin'de faaliyet gösteren tedarikçileri de üretimi durdurma kararı almıştı.

Dünya genelinde satışa çıkan iPhone'ların hemen hemen tamamı, Foxconn ve Pegatron tarafından üretiliyor. Foxconn'un geçici olarak kapattığı Çin'deki fabrikada ise bu iPhone'ların yarısından fazlasının üretimi gerçekleşiyor. Bu nedenle fabrikanın kapalı olduğu her gün, Apple'ın hanesine eksi olarak yazıldı.

FOXCONN'UN SATIŞLARI DÜŞTÜ

Foxconn, geçtiğimiz mart ayında 347.7 milyar dolarlık satış gerçekleştirerek, geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde 7,7 daha az satış yaptı.

Şirketin 2020 ilk çeyrek satışları ise 929.7 milyar doları buldu. Ancak yine bir önceki yılın aynı dönemine oranla bu satışlar yüzde 12 daha az.

KÂR ORANI DA AZALDI

Foxconn'un satış rakamlarına paralel olarak elde ettiği kâr da azaldı. Şirketin kârı, 2019 yılının son çeyreğinde yüzde 23,7 düştü.