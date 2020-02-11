Apple Watch parolası nasıl sıfırlanır

Son yıllarda teknolojinin bir hayli gelişmesiyle akıllı saatler oldukça popüler hale geldi. Örneğin Apple'ın kullanıcılara sunduğu Apple Watch modelleri, telefonunuza bluetooth üzerinden bağlanarak çeşitli işlevleri kullanabilmenizi sağlıyor.

Bu içeriğimizde, Apple Watch parolanızı nasıl sıfırlayabileceğinizden bahsedeceğiz. Üstelik bu işlemi, saatinizi eşlediğiniz iPhone'unuzda bile yapabilirsiniz.

Parola sıfırlama işlemine geçmeden önce saatinizin şarja takılı olduğundan emin olun.

APPLE WATCH KULLANARAK PAROLA SIFIRLAMA

1- 'Gücü kapat' seçeneğini görünceye kadar yan düğmeyi basılı tutun.





2- Gücü Kapat seçeneğine sertçe basın ve parmağınızı kaldırın

3- ''Tüm içerikleri ve ayarları sil'' seçeneğine dokunarak işlemin sona ermesini bekleyin. Ardından Apple Watch cihazınızı yeniden ayarlayabilirsiniz.

iPHONE'UNUZU KULLANARAK PAROLA SIFIRLAMA

Eğer Apple Watch'unuzla eşleştirdiğiniz iPhone'unuz yanınızdaysa, parola sıfırlamayı telefon üzerinden de yapabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki adımları takip edin: