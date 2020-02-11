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Apple Watch parolası nasıl sıfırlanır

Apple Watch parolanızı nasıl kaldırabileceğinizi ve değiştirebileceğinizi anlattık.

Haber Merkezi | 11.02.2020 - 16:15..
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Son yıllarda teknolojinin bir hayli gelişmesiyle akıllı saatler oldukça popüler hale geldi. Örneğin Apple'ın kullanıcılara sunduğu Apple Watch modelleri, telefonunuza bluetooth üzerinden bağlanarak çeşitli işlevleri kullanabilmenizi sağlıyor.

Bu içeriğimizde, Apple Watch parolanızı nasıl sıfırlayabileceğinizden bahsedeceğiz. Üstelik bu işlemi, saatinizi eşlediğiniz iPhone'unuzda bile yapabilirsiniz.

Parola sıfırlama işlemine geçmeden önce saatinizin şarja takılı olduğundan emin olun.

APPLE WATCH KULLANARAK PAROLA SIFIRLAMA

1- 'Gücü kapat' seçeneğini görünceye kadar yan düğmeyi basılı tutun.

apple watch

 

2- Gücü Kapat seçeneğine sertçe basın ve parmağınızı kaldırın

apple watch

 

3- ''Tüm içerikleri ve ayarları sil'' seçeneğine dokunarak işlemin sona ermesini bekleyin. Ardından Apple Watch cihazınızı yeniden ayarlayabilirsiniz.

apple awacth

iPHONE'UNUZU KULLANARAK PAROLA SIFIRLAMA

Eğer Apple Watch'unuzla eşleştirdiğiniz iPhone'unuz yanınızdaysa, parola sıfırlamayı telefon üzerinden de yapabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki adımları takip edin:

  1. Öncelikle iPhone ve Apple Watch arasındaki bağlantının kesilmemesi için cihazları birbirine yakın tutun.

  2. iPhone'unuzdan Apple Watch uygulamasını açın ve Saatim sekmesine dokunun.

  3. Genel > Sıfırla yolunu izleyin.

  4. Apple Watch İçeriklerini ve Ayarlarını Sil'e dokunun, ardından tekrar dokunarak işleme onay verin.

  5. Onay verdikten sonra Apple Kimliği parolanız sizden istenebilir. Parolanızı girin ve devam edin.

  6. İşlemin sona ermesini bekleyin ve saatinizi yeniden kurun.

Apple Watch parolası nasıl sıfırlanır

Apple Watch parolası nasıl sıfırlanır

Apple Watch parolası nasıl sıfırlanır

Apple Watch parolası nasıl sıfırlanır

Apple Watch parolası nasıl sıfırlanırApple Watch parolası nasıl sıfırlanırApple Watch parolası nasıl sıfırlanırApple Watch parolası nasıl sıfırlanırApple Watch parolası nasıl sıfırlanır

Apple Watch parolası nasıl sıfırlanır

Apple Watch parolası nasıl sıfırlanır

Apple Watch parolası nasıl sıfırlanır

Apple Watch parolası nasıl sıfırlanır

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