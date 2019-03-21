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Apple yeni Airpods kulaklıklarını tanıttı

Apple Airpods kulaklıklarının yeni modelini piyasaya sürdü.

DHA | 21.03.2019 - 09:00..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
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ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, bir süredir yeni Airpods kablosuz kulaklıkları üzerinde çalışıyordu. Önceki sürüme göre daha gelişmiş özelliklere sahip olması beklenen yeni Airpods kulaklıklar nihayet tanıtıldı.

Apple Küresel Pazarlama Başkanı Yardımcısı Phil Schiller, şu ifadeleri kullandı:
“Dünyanın en iyi kablosuz kulaklıkları, yeni Airpods modeliyle daha da iyi oldu. Yeni Airpods modeli, Apple tasarımı olan H1 çipiyle bir saat daha fazla konuşma süresi, daha hızlı bağlantılar ve elleri kullanmadan ‘Hey Siri’ özelliğini aktive edebilme özelliklerini sunarken, yeni kablosuz şarj kılıfı da kullanıcılara kolaylık sağlıyor.”

airpods

Apple'ın açıklamasına göre yeni Airpods modelleri internetten sipariş edilebilecek ve gelecek hafta Apple mağazalarında satışına çıkacak. Açıklamada ayrıca müşterilerin standart şarj kılıflı kulaklık modelini 159 dolardan, kablosuz şarj kılıflı modelini de 199 dolardan satın alabileceği yer aldı.

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