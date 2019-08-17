Apple’ın iPhone 11’i tanıtacağı tarih belli oldu

Apple'ın çok yakında tanıtacağı yeni iPhone serisi ile ilgili bazı özellikler yavaş yavaş belli olurken, özellikle telefonlarda bulunan arka kamera tasarımları oldukça yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Telefonlarla ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ederken iPhone 11 serisinin tanıtılacağı tarih de belli oldu.

Geçtiğimiz günlerde iOS 13’ün son beta sürümünü yayınlayan Apple, sisteme çok küçük bir detay gizledi. iOS 13’ün beta sürümündeki takvim uygulamasını 10 Eylül Salı olarak ayarlayan şirket, böylelikle iPhone 11 serisinin tanıtılacağı tarihi de açıklamış oldu.

APPLE GEÇEN YIL DA AYNI ŞEYİ YAPMIŞTI

Apple’ın yeni iPhone 11 modellerini 10 Eylül’de tanıtacağına kesin gözüyle bakılıyor, çünkü şirket geçtiğimiz yıl da aynı yola başvurmuştu ve iPhone modellerini tanıtacağı tarih olan 12 Eylül’ü yine benzer bir yöntemle gizlemişti.

YENİ iPHONE’LAR NASIL OLACAK?

Önümüzdeki ay tanıtılacak yeni iPhone modellerinin isimleri iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max olacak. iPhone 11, iPhone XR'ın bir üst modeli olarak karşımıza çıkacak ve telefonun arkasında iki adet kamera bulunacak.

iPhone 11 Pro ise iPhone XS'in bir üst modeli olacak ve arkasında üç adet kamera lensi bulunacak. Bu kameraların 12MP telefoto lens, 12MP geniş açı lens ve Sony tarafından üretilen 12MP süper geniş açılı lens olması bekleniyor.

Ayrıca iPhone 11 ve iPhone 11 Pro sırasıyla 5,8 inç ve 6,5 inç OLED ekranlara sahip olacak

Apple’ın 10 Eylül’de düzenleyeceği etkinlik sırasında iPhone 11 modelleri ile birlikte iOS 13, watchOS 6 ve tvOS 13 işletim sistemlerini de tanıtması bekleniyor.

Apple’ın düzenleyeceği etkinliği 10 Eylül Salı günü size dakika dakika aktaracağız. Bizi takip etmeye devam edin.





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