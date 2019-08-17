taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5795
Euro
6.1893
Altın
1513.47
Borsa
95734.17
Gram Altın
271.542

Apple’ın iPhone 11’i tanıtacağı tarih belli oldu

Apple’ın yeni nesil iPhone’ları tanıtacağı tarih iOS sürümünde ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 17.08.2019 - 11:09..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Apple'ın çok yakında tanıtacağı yeni iPhone serisi ile ilgili bazı özellikler yavaş yavaş belli olurken, özellikle telefonlarda bulunan arka kamera tasarımları oldukça yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Telefonlarla ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ederken iPhone 11 serisinin tanıtılacağı tarih de belli oldu.

Geçtiğimiz günlerde iOS 13’ün son beta sürümünü yayınlayan Apple, sisteme çok küçük bir detay gizledi. iOS 13’ün beta sürümündeki takvim uygulamasını 10 Eylül Salı olarak ayarlayan şirket, böylelikle iPhone 11 serisinin tanıtılacağı tarihi de açıklamış oldu.

iphpne 11

APPLE GEÇEN YIL DA AYNI ŞEYİ YAPMIŞTI

Apple’ın yeni iPhone 11 modellerini 10 Eylül’de tanıtacağına kesin gözüyle bakılıyor, çünkü şirket geçtiğimiz yıl da aynı yola başvurmuştu ve iPhone modellerini tanıtacağı tarih olan 12 Eylül’ü yine benzer bir yöntemle  gizlemişti.

YENİ iPHONE’LAR NASIL OLACAK?

Önümüzdeki ay tanıtılacak yeni iPhone modellerinin isimleri iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max olacak. iPhone 11, iPhone XR'ın bir üst modeli olarak karşımıza çıkacak ve telefonun arkasında iki adet kamera bulunacak.

iPhone 11 Pro ise iPhone XS'in bir üst modeli olacak ve arkasında üç adet kamera lensi bulunacak. Bu kameraların 12MP telefoto lens, 12MP geniş açı lens ve Sony tarafından üretilen  12MP süper geniş açılı lens olması bekleniyor.

Ayrıca iPhone 11 ve iPhone 11 Pro sırasıyla 5,8 inç ve 6,5 inç OLED ekranlara sahip olacak

iphpne

Apple’ın 10 Eylül’de düzenleyeceği etkinlik sırasında iPhone 11 modelleri ile birlikte  iOS 13, watchOS 6 ve tvOS 13 işletim sistemlerini de tanıtması bekleniyor.

Apple’ın düzenleyeceği etkinliği 10 Eylül Salı günü size dakika dakika aktaracağız. Bizi takip etmeye devam edin.


Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ham petrol üretimi azaldı

Ham petrol üretimi azaldı

50
Hasan Şaş ile Necati Ateş taraftarlarla tartıştı

Hasan Şaş ile Necati Ateş taraftarlarla tartıştı

110
Türkiye ithal ettiği mangoyu artık ihraç ediyor

Türkiye ithal ettiği mangoyu artık ihraç ediyor

68
Bodrum'da tepki çeken inşaata mahkemeden izin

Bodrum'da tepki çeken inşaata mahkemeden izin

131
Aduriz'in Barcelona'ya attığı nefis röveşata golü

Aduriz'in Barcelona'ya attığı nefis röveşata golü

17
Kato Dağı artık kamp,piknik ve yüzme yeri

Kato Dağı artık kamp,piknik ve yüzme yeri

52
Saldırılar sonrası Suriyeliler yeniden Türkiye'ye geliyor

Saldırılar sonrası Suriyeliler yeniden Türkiye'ye geliyor

123
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir