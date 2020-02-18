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Apple'ın ocak-mart gelir beklentisini koronavirüs vurdu

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple, ocak-mart dönemine ilişkin gelir beklentisini yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle tutturamayacağını duyurdu.

AA | 18.02.2020 - 08:45..
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Apple'dan yapılan açıklamada, Çin'deki üretimin devam etmeye başladığı ancak normal şartlara göre beklenenden daha yavaş bir geri dönüş alındığı kaydedildi.

Açıklamada, Çin'deki üretim ve talebin Kovid-19 salgınından etkilenmesi nedeniyle şirketin ocak-mart dönemine ilişkin gelir tahminlerinin tutturulmasının beklenmediği belirtildi.

SALGIN NEDENİYLE KAPANDI, AÇIK OLANLAR SINIRLI ÇALIŞTI

Dünya genelinde iPhone tedariğinin geçici olarak kısıtlanacağına işaret edilen açıklamada, söz konusu tedarik sıkıntısının şirketin gelirlerini de olumsuz etkileyeceği aktarıldı. Açıklamada, Çin'de Apple'ın ürünlerine yönelik talebin de salgından etkileneceği belirtilerek, ülkedeki Apple mağazalarının salgın nedeniyle kapandığı, açık mağazaların ise sınırlı saatlerde çalıştığı ve müşteri trafiğinin çok düşük olduğu vurgulandı.

3 AYDA 91,8 MİLYAR DOLAR GELİR

Apple, 2020'nin ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını 28 Ocak'ta açıklamıştı. Bilançosunda ekim-aralık dönemini birinci çeyrek olarak kabul eden şirket, söz konusu dönemde 91,8 milyar dolar gelir elde ettiğini duyurmuştu. Şirket, ocak-mart döneminde ise 63 milyar ile 67 milyar dolar arasında gelir elde etmeyi beklediğini açıklamıştı.

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