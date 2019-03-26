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Apple'ın oyun akış hizmeti olan Apple Arcade tanıtıldı

Apple, kendi oyun akış hizmeti olan Apple Arcade'i resmi olarak duyurdu. Apple'ın oyun hizmeti ile ilgili bilgileri sizler için derledik.

Haber Merkezi | 26.03.2019 - 16:43..
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Oyun sektöründeki savaşlar devam ediyor. Google, iddialı 'Stadia' oyun akış hizmetini açıkladıktan hemen sonra, Apple da 'Apple Arcade' olarak isimlendirdiği yeni oyun akış hizmetini açıkladı.

Piyasadaki diğer oyun akış hizmetleri gibi, Apple Arcade de kullanıcıların 100'ün üzerinde oyuna erişebildiği bir abonelık hizmeti sunacak.

apple arcade

APPLE OYUN KONUSUNDA İDDİALI

Apple Arcade platformuna oldukça güvenen Apple, oyun geliştiricileriyle yakın ilişkiler kuruyor. Şirket, hizmet kalitesini artırmak için platformda bulunacak oyunları tek tek özenle seçeceğini açıkladı.

Apple Arcade aynı zamanda aile dostu oyunlara ev sahipliği yapacak. Bu nedenle platformda çok fazla şiddet içeren oyunları görmeyi beklemeyin. Şirket, her yaştan oyuncuya hitap etmek için özgünlük, kalite, yaratıcılık ve eğlence üzerine odaklanacak.

apple

Apple Arcade sadece Apple ürünleri ile beraber kullanılabilecek. Bu hizmete yalnızca iPhone, iPad, Macbook veya Apple TV sahipleri erişebilecek. Erişmesi oldukça basit olacak Arcade platformu, App Store üzerinden kullanılabilecek. Fiyatlandırma konusunda henüz bir bilgi açıklamayan Apple, oyun akış hizmetini sonbaharda yayınlayacak.

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