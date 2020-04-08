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Apple'ın yeni kulak üstü kulaklıkları haziranda satışa çıkabilir

Apple'ın Airpods X diye adlandırılan yeni kulak üstü kulaklıklarının, haziran ayında satışa çıkacağı iddia edildi.

Haber Merkezi |
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Apple'ın yeni kulak üstü kulaklıkları haziranda satışa çıkabilir

Özellkle sporcuların ve oyuncuların sıkça kullandığı kulak üstü kulaklıklar, son zamanlarda olduköa popüler.

Apple'ın da kendi kulak üstü kulaklığını piyasaya süreceğine dair şu ana kadar bazı iddialar vardı. Ancak en son ortaya çıkan bir sızıntı, Apple'ın kullanıcılarını fazla bekletmeyeceğini gösteriyor.

Teknoloji analisti Jon Prosser, Apple'ın haziran ayında düzenleyeceği geliştirici konferansında, kendi kulak üstü kulaklıklarını tanıtacağını belirtti.

apple

350 DOLAR CİVARINDA OLACAK

Jon Prosser, Apple'ın üzerinde çalıştığı ve  B515 koduna sahip kulak üstü kulaklıkların yaklaşık 350 dolardan satışa çıkacağını iddia etti.

Apple, şu anda hangi cihazlar üzerinde çalıştığını resmi olarak açıklamadı ve muhtemelen geliştirici konferansına kadar da açıklamayacak. Bu nedenle söylentilerin doğru olup olmadığını öğrenmek için haziran ayına kadar beklememiz gerekecek.

Ancak söylenen satış fiyatı doğruysa, Apple'ın kulak üstü kulaklıkları vergilerle birlikte ülkemizde 3 bin lirayı aşabilir.

Instagram: @eshteknoloji

Apple'ın yeni kulak üstü kulaklıkları haziranda satışa çıkabilir

Apple'ın yeni kulak üstü kulaklıkları haziranda satışa çıkabilir

Apple'ın yeni kulak üstü kulaklıkları haziranda satışa çıkabilir

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