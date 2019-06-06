Aptullah Kuran Kütüphanesi’ndeki saklı tarih

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, koleksiyon, Robert Kolej'in ilk yıllarından bugüne Boğaziçi tarihini, 16. yüzyıldan kalma kitaplar ve el yazmalarını, İbrahim Müteferrika'dan Tevfik Fikret'e kadar kültür tarihinin önemli isimlerinin kitapları ile bağışçılardan gelen eserleri içeriyor.

HARVARD ÜNİVERSİTESİ'NDEN BAĞIŞ

Dokuz farklı kategoriye ayrılan "Nadir Eserler Koleksiyonu", 22 bin 420 eserlik genel koleksiyondan, 860 eserlik foliolardan, 33 eserlik İbrahim Müteferrika koleksiyonundan, 181 bibliyografik kaydı bulunan yazmalardan, 138 eser içeren 1700 yılı öncesi basılmış eserlerden, 374 yıllıktan oluşan yıllıklardan, 46 eseri içeren özel boy foliolardan ve 3 bin 128 kitaptan oluşan ABD tarihi dokümanları koleksiyonundan oluşuyor.

Harvard Üniversitesi'nin 200 kitaplık bağışı ile ilk temelleri atılan kütüphanenin koleksiyonunda ayrıca Makbule Özbakan, M. Kemal Özergin, Şerif Mardin, Tarık Zafer Tunaya, Perice Celal, Rint Akyüz, Neşet Eren, Nadir Özbek, Rana Eldem ve Selçuk Esenbel gibi isimlerin bağışları yer alıyor.

OSMANLICA ESERLER DE BULUNUYOR

Eser çeşitliliği ile Türkiye'de benzeri olmayan koleksiyonun dikkat çeken ögeleri arasında aynı zamanda, Türkler hakkında Batı'da yazılmış önemli eserlerle birlikte harf inkılabından önce basılan Osmanlıca pek çok eser, üniversitenin tarihini anlatan eserler ve üniversitenin şimdiye kadar ki tüm yıllıkları, 17. yüzyıldan kalma bir İtalyanca-Osmanlıca sözlük, Sabiha Gökçen'in 1995'te imzalamış olduğu ve 1982 basımı bir kitap, 1946 basımı olup Asaf Halet Çelebi'nin Peride Celal'e imzalı hediyesi olan kitap gibi tarihi ve manevi değeri olan eserler bulunuyor.

Koleksiyonda İbrahim Müteferrika tarafından basılmış ilk 17 eserin dördü hariç ve Müteferrika'nın ölümünden sonra yine onun matbaasında basılmış yedi eserden ikisi hariç tüm eserler, araştırmacıların kullanımına sunuluyor.

E-LİNKLERİNE DE ULAŞILABİLİYOR

Tevfik Fikret'in ölümünden sonra eşi Nazime Fikret'in bağışladığı kitaplar ve bu kitaplar arasında şairin Galatasaray Lisesi'ndeki öğrencilik yıllardan kalan eserlerin de bulunduğu koleksiyonda yer alan ilginç parçalar arasında ayrıca, 3. Selim döneminde saray mimarlığı görevinde bulunan Antoine Ignace Melling'in İstanbul ve çevresini ele alan gravürlerini içeren 1819 baskısı eseri, Cedid Atlas tercümesi, taş baskı Urduca bir Kur'an-ı Kerim tercümesi, Karamanlıca olarak bilinen Yunan harfleri ile basılmış Türkçe eserler ve dünyada sayılı nüshalarının olduğu bilinen Kitabü'l-edvar, Mir'at-ı Kainat gibi nadir yazma nüshalar da dikkat çekiyor.

Aptullah Kuran Kütüphanesi'nin internet sitesinden bazı kitapların e-linklerine de ulaşılabiliyor. Nadir Eserler Koleksiyonu'ndan ise öğretim üyeleri ve Boğaziçi Üniversitesi lisansüstü öğrencileri yararlanabiliyor.

Lisans öğrencilerinin de bölümlerinden yazılı başvuru alarak faydalanabileceği kütüphanede ödünç verilemeyen ve fotokopi çekilemeyen eserler, kataloglama bölümündeki "Nadir Eser Masası"nda incelenebiliyor ve kurallar dahilinde uygun portatif cihaz ile tarama ya da flaşsız fotoğraf çekimi yapılabiliyor.