Araçlarını satıp otostopla Türkiye turuna çıktılar

Yağız Kaşıkçıoğlu ile Tahsin Savaş, 29 Ekim 2018 tarihinde Bodrum’dan yola çıkarak otostopla Erzurum’a ulaştı.
"OLUMSUZ BİR ŞEYLE KARŞILAŞMADIK"
Otostop yöntemiyle Türkiye’nin batısından doğusuna ulaştıklarını kaydeden gençler, “Otostopa dikkat çekmek istiyoruz. Otostopu sevdirmeye çalışıyoruz. Yollarda değişik insanlarla tanışıp pozitif enerji alıyoruz. Şu ana kadar olumsuz hiçbir hadiseyle karşılaşmadık.” dediler.
YOLCULUKLARINI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIYORLAR
Otostop yöntemiyle değişik illeri gezip bol bol fotoğraflar çektiklerini ifade eden Kaşıkçıoğlu ve Savaş, otostop yolculuklarının hikayelerini instagram hesaplarında yayınladıklarını kaydetti.