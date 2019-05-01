Aranan 7 FETÖ şüphelisi yakayı ele verdi

Balıkesir genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonlarda, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1 şüpheli astsubay Bandırma'da yakalandı.
ÖRGÜT ÜYESİ HEMŞİRE YAKAYI ELE VERDİ
Gönen Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 2 şüpheli Gönen'de, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan müzahir sendika üyesi 1 şüpheli Balıkesir merkezde, Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan örgüt üyesi olduğu yönünde beyanlarda adı geçen 1 şüpheli hemşire ise Balıkesir merkezde yakayı ele verdi.
KENDİ İSTEĞİ İLE TESLİM OLDU
Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca birim yapılanmasının deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1 şüpheli uzman çavuş da Burhaniye'de yakalanırken, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne kendiliğinden gelerek etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini beyan eden, İstanbul'da görevli iken açığa alınan 1 şüpheli gözaltına alındı.
Yakalanan FETÖ'cü şüpheliler hakkında soruşturmaların devam ettiği öğrenildi.