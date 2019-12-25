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Arap Birliği: Türkiye'den rahatsızız

Orta Doğu'da yaşanan insanlık dramına ses çıkaramayan ve İsrail'le sürekli iş birliği halinde olan Arap Birliği, Türkiye'yi eleştirdi.

Haber Merkezi | 25.12.2019 - 20:44..
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Arap Birliği: Türkiye'den rahatsızız

Türkiye'nin Sureye'nin kuzeyinde ve Libya ile ilişkilerinden rahatsız olan Arap Birliği, bugün bir araya geldi.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Ebu Gayt'ın açıklamaları uluslararası kamuoyunda gündem oldu.

Son dönemde Türkiye'yi eleştiren açıklamalarda bulunan Ebu Gayt, bugün katıldığı bir etkinlikte de bu ifadelerini yineledi.

Arap Birliği: Türkiye'den rahatsızız

TÜRKİYE'DEN RAHATSIZIZ

Emirlik'in Stratejik Çalışmalar ve Araştırma Merkezi'nde bir sempozyuma katılan Ebu Gayt, Türkiye'nin Arapların yaşadığı bölgelerde artan nüfuzundan dolayı endişesinin arttığını söyledi.

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