Arap Birliği: Türkiye'den rahatsızız

Türkiye'nin Sureye'nin kuzeyinde ve Libya ile ilişkilerinden rahatsız olan Arap Birliği, bugün bir araya geldi.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Ebu Gayt'ın açıklamaları uluslararası kamuoyunda gündem oldu.

Son dönemde Türkiye'yi eleştiren açıklamalarda bulunan Ebu Gayt, bugün katıldığı bir etkinlikte de bu ifadelerini yineledi.

TÜRKİYE'DEN RAHATSIZIZ

Emirlik'in Stratejik Çalışmalar ve Araştırma Merkezi'nde bir sempozyuma katılan Ebu Gayt, Türkiye'nin Arapların yaşadığı bölgelerde artan nüfuzundan dolayı endişesinin arttığını söyledi.