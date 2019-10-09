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Arap Birliği, Türkiye'nin operasyonuna karşı çıkıyormuş

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki YPG'li teröristlere düzenlediği operasyona karşı çıkanlardan biri de Arap Birliği oldu.

Haber Merkezi | 09.10.2019 - 16:55..
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YPG, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Nehri'nin doğusunda ABD'nin desteğiyle devletleşme yolunda adım atıyordu.

Bu teröristler Türkiye'nin iç güvenliğini tehdit edip, sınır güvenliğini tehdit ederek yurt içinde terör eylemleri yapıyordu.

Bununla birlikte bölgedeki YPG varlığı Suriyeliler vatanlarından etti. Türkiye bu bölgeye başlattığı Barış Pınarı Harekatı'yla hem sınır güvenliğini kontrol altına alacak hem de evlerini terk etmek zorunda bırakılan Suriyelilere geri dönmeleri için güvenli bölge yaratacak.

ARAP BİRLİĞİ KARŞI ÇIKTI

Harekat başlamadan önce açıklama yapan Arap Birliği, Türkiye'nin bu operasyonuna karşı çıktıklarını açıkladı. Birlik Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit yaptığı açıklamada Türkiye'nin Suriye topraklarından çıkması gerektiğini ifade etti.

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