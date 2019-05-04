Arapların kurduğu haber sitesi 'şehit' diyemiyor

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün sınır bölgesindeki bir üsse PKK/YPG’li teröristler tarafından Irak'ın kuzeyinden havan atışı yapıldığı bildirildi.

3 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Teröristlerin saldırısı sonucu 3 askerin şehit olduğu, bir askerin yaralandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Olay sonrası teröristlere ait hedefler meşru müdafaa hakkı kapsamında bölgedeki kara ateş destek vasıtalarımız ile derhal ateş altına alınmış olup, hava harekatı ile desteklenen operasyonlar da başlatılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz."

"ŞEHİT" DİYEMEYEN ARAP SERMAYESİNİN TÜRKÇE HABER SİTESİ

Bu önemli gelişmeyi geçtiğimiz günlerde Türkiye'de yayın hayatına başlayan Suudi Arabistan sermayesinin sahip olduğu Independent Türkçe sitesinin yayınlama tarzı tepki çekti. Site, haberin başlığında ve Twitter başlığında 'şehit' ifadesi yerine 'hayatını kaybetti' ifadesini kullandı.



