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Aras Bulut İynemli, Süleyman Soylu'ya cevap verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Çukur dizisi için 'Lanet bir dizi' çıkışına dizinin başrolü Aras Bulut İynemli 'Bu bir hikaye' dedi.

Haber Merkezi | 19.11.2019 - 17:34..
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Süleyman Soylu, geçtiğimiz ay Çukur ve Adana Sıfır Bir gibi dizileri gündemine almıştı.

"ÇUKUR ÇOCUKLARIMIZI ZEHİRLİYOR"

İçişleri Bakanı Soylu, söz konusu diziler için; "Her kurumun kendi adına üretmesi gereken tedbirler, atması gereken adımlar söz konusudur. Lanet bir dizi var 'Çukur' diye. Onun kadar olamıyorsak yazıklar olsun. Bir de 'Adana Sıfır Bir' diye dizi var. İkisinin etki alanı kadar etki alanı oluşturamıyorsak yandık. Bu iki dizi çocuklarımızı zehirliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Süleyman Soylu, diziler için sert konuştu VİDEO

"BİZİM DİZİ MASUM"

Süleyman Soylu'nun bu çıkışına dizinin oyuncularından Ercan Kesal; "Çukur’daki şiddet meselesi, gündelik hayattaki şiddetle karşılaştırdığınızda, emin olun çok daha masum." karşılığını vermişti.

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"BAŞKA ŞEYLER DE ANLATIYORUZ"

Şimdi de Çukur dizisinde Yamaç Koçovalı karakterini canlandıran Aras Bulut İynemli, Bakan Soylu'ya cevap verdi.

İynemli, geçtiğimiz akşam sevgilisi Bige Önal'la restoran çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başarılı oyuncu İçişleri Bakanı'nın bu sözlerinin sorulması üzerine; "Her şeyde olduğu gibi eleştiriliyor. Bu bir dünya, bu bir hikaye, başka şeyler de anlatıyoruz aslında." dedi.

Süleyman Soylu, diziler için sert konuştu haberi
Aras Bulut İynemli, Süleyman Soylu'ya cevap verdi

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