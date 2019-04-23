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Araştırmacılar Grönland buzullarının erime miktarını hesapladı

Bilim insanları Grönland'daki buzulların yıllar içinde nasıl korkunç bir şekilde eridiğini ortaya çıkardı.

Haber Merkezi | 23.04.2019 - 11:27..
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Eriyen buzun ölçülmesi, uydular, hava istasyonları ve karmaşık iklim modelleri nedeniyle günümüzde oldukça hassas bir iştir. 1990'lı ve 2000'li yıllara kadar, bilim insanları oldukça iyi tahminler yapabiliyorlardı, ancak önceki yıllardaki çalışmalar daha az ileri teknoloji nedeniyle güvenilmez sayılıyordu.

Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde bulunan Grönland, kuzey kutbundaki en büyük buz örtüsüyle kaplı bölge olarak dikkat çekiyor. Yer yer 3 kilometre kalınlığında buz tabakalarının görüldüğü ve Danimarka'ya bağlı olan bu bölgede, araştırmacılar korkunç bir gerçeği ortaya çıkardı.

Araştırmacılar, Landsat uydularının Danimarka topraklarını düzenli olarak fotoğraflamak için yörüngeye girdiği yıl olan 1972'den bu yana Grönland'da eriyen buz miktarını yeniden hesapladı.

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BUZLAR 6 KAT DAHA HIZLI ERİYOR

Kaliforniya Üniversitesi'nden araştırmacı Eric Rignot, ''Birkaç on yılı içeren araştırma sonuçlarını pek de öğrenmek istemeyebilirsiniz, çünkü buzların ne kadar hızlı eridiğini görmek biraz korkutucu olabilir.'' ifadelerini kullandı.

1980'li yıllara göre günümüzde Grönland'daki buzların 6 kat daha hızlı eridiğini ifade eden araştırmacılar, buzlar bu hızla erimeye devam ederse deniz seviyesinin de hızla yükseleceğini vurguladı.

grönland

Aynı araştırma ekibi, geçmişte Antarktika'da da benzer bir çalışma gerçekleştirmiş ve buzulların geçmişe oranla oldukça hızlı eridiği sonucuna ulaşmıştı.

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