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Araştırmacılar, kendi kendine yürümeyi öğrenen robot üretti

Google Robotics'e bağlı bir grup araştırmacı, yapay zeka sayesinde yürümeyi öğrenebilen bir robot geliştirdi.

Haber Merkezi | 06.03.2020 - 17:11..
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Son yıllarda hayatımızın bir parçası haline gelen robotlar için sürekli yeni teknolojiler geliştiriliyor. Google Robotics'e bağlı Georgia Teknoloji Enstitüsü'nde çalışan araştırmacılar, birkaç saat içinde kendi kendine yürümeyi öğrenebilen bir robot geliştirdi.

Psikolojide kullanılan kavramlardan esinlenen bir tür makine öğrenimi olan derin pekiştirici öğrenmeyi kullanan araştırmacılar, robotun kendi kendine öğrenmesini sağladı.

Kendi kendine yürümeyi öğrenen robot - VİDEO

OLDUKÇA KARMAŞIK BİR SÜREÇ

Robota kendi kendine yürümeyi öğretmek, aslında oldıkça zor bir mühendislik aşamasından geçiyor. Robota hem gerçek dünyada otomatik öğrenmeyi aşılamak, hem de robotun güvenliği için düşmesini engellemek gerekiyor. Bu da robotun aynı anda birden fazla öğrenme türüne adapte olmasını gerektiriyor.

Verilen tek bir komutu başarılı bir şekilde uygulayan robot, birkaç saat içerisinde hiçbir müdahale olmadan yürümeyi öğrendi. Ekibin kullandığı tek komut ise robotun düştükten sonra ayağa kalmasını sağlayan müdahaleydi.

Ancak araştırmacılar, bu zorlu süreci de otomatikleştirmeyi hedefliyor. Yani kendi kendine yürümeyi öğrenen robot, düştükten sonra bile otomatik olarak ayağa kalkabilecek.

robot

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Araştırmacılar, kendi kendine yürümeyi öğrenen robot ürettiAraştırmacılar, kendi kendine yürümeyi öğrenen robot üretti

Araştırmacılar, kendi kendine yürümeyi öğrenen robot üretti

Araştırmacılar, kendi kendine yürümeyi öğrenen robot üretti

Araştırmacılar, kendi kendine yürümeyi öğrenen robot üretti

Araştırmacılar, kendi kendine yürümeyi öğrenen robot üretti

Araştırmacılar, kendi kendine yürümeyi öğrenen robot üretti

Araştırmacılar, kendi kendine yürümeyi öğrenen robot üretti

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