Araştırmacılar organik moleküllerde veri depolamayı başardı

Günümüzde insanlığın kollektif bilgisinin tamamına ceplerimizdeki küçük bilgisayarlardan erişebiliyoruz. Ancak tüm bu verilerin herhangi bir yerde saklanması veya depolanması büyük sunucular gerektirir. Bu depolama sunucuları da oldukça fazla alan kaplayıp büyük enerjiler harcayabilir.

Harvard'daki araştırmacılar, organik moleküllere bilgi okumak ve yazmak için kullanılabilecek yeni bir sistem geliştirdi.

DNA YAPILARI ARAŞTIRILDI

DNA yapıları, çok miktarda bilgiyi küçük bir alanda depolamak ve binlerce yıl boyunca saklamak için tercih edilebilir. Araştırmacılar işte tam da bu bilgiye dayanan yeni bir yöntem uzerinde çalışarak DNA yapılarını araştırdı.

Araştırma ekibi, DNA yerine çeşitli sayılardaki amino asitlerden oluşan küçük moleküller içeren oligopeptitleri kullandılar. 384 küçük oyuk içeren bir mikro metal plaka kullanan ekip, bir bilginin bayt boyutunu temsil etmesi için de her oyuğa farklı oligopeptid kombinasyonları yerleştirdi.

Ekip, hangi oyukta oligopeptit bulunup hangisinde bulunmadığını ise kütle spektrometresi kullanarak tespit etti. Daha sonra bu yöntemi ikili sayı sistemi üzerine inşa eden ekip, eğer bir oligopeptit varsa 1, yoksa 0 olarak kodladı.

GELECEK İÇİN OLDKÇA ÖNEMLİ

Araştırma ekibi, başarılı bir şekilde gerçekleştirdiği bu yöntemin sonunda 400 KB büyüklüğünde veri yazmayı, okumayı ve depolamayı başardı. Yapılan açıklamaya göre araştırmacılar saniyede 8 bit yazma ve 20 bit okuma hızı elde etti.

Bu yeni sistemin birçok avantajı olduğunu hatırlatan ekip, oligopeptitlerin binlerce yıl boyunca bozulmadan kalabileceğini ve bu yöntemle uzun vadeli arşiv depolaması yapılabileceğini belirtti.

Araştırmacıların geliştirdiği bu yöntem, hem depolama alanından hem de kullanılan enerjiden büyük oranda tasarruf edilmesini sağlayabilir. Örneğin bu yöntemi kullanarak New York Halk Kütüphanesi'nin tüm içeriğinin bir çay kaşığı büyüklüğündeki protein moleküllerine saklanılabileceğini söyleyen araştırmacılar, bu yöntemi ileride daha da geliştirmek ve okuma/yazma hızını artırabilmek için çalışmalarına devam edeceklerini açıkladı.

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