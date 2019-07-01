taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6818
Euro
6.4433
Altın
1385.96
Borsa
96485.32
Gram Altın
254.57

Araştırmacılar proteinleri nota dizisine dönüştürdü

Bilim insanları, tüm canlıların temel yapı taşları olan proteinlerin moleküler yapılarını nota dizilerine çevirmeyi başardı.

AA | 01.07.2019 - 09:27..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde çalışan bir grup araştırmacı, bütün canlıların temel yapı taşı olan proteinlerin molekül yapılarını, yapay zeka kullanarak nota dizilerine çevirdi.

Araştırmacı Markus Buehler ve Chi Hua Yu liderliğindeki bir ekip, 20 tür amino asiti 20 nota dizisine çevirerek her proteinin uzun amino asit dizilimlerini nota dizilerine dönüştürdü. Araştırma ekibi, farklı türdeki proteinlerin meydana getirdiği melodileri incelemek için ise yapay zeka teknolojisinden yararlandı.

dna

Yapay zekaya, nota dizelerinde küçük değişiklikler yapma veya bunlardan tamamen yeni diziler ortaya çıkarma talimatı veren bilim insanları, Üzerinde değişiklik yapılan seslerin tekrar protein dizilimlerine dönüştürülmesiyle de doğada daha önce hiç rastlanmayan yeni proteinler oluşturdı.

AMAÇ PROTEİNLERİ DAHA İYİ ANLAMAK

Markus Buehler, ortaya çıkan melodileri dinlediğinde artık belirli yapısal fonksiyonlara sahip proteinlere karşılık gelen amino asit dizilimlerini ayırt edebildiğini belirterek, amaçlarının, proteinleri ve varyasyonlarını daha iyi anlamaya çalışmak olduğunu söyledi.

Buehler, "Proteinlerin kendi dilleri var ve bunun nasıl çalıştığını bilmiyoruz. İpek proteinini ipek proteini yapan şeyin ne olduğunu ya da bir enzimde bulunan fonksiyonları hangi örüntülerin yansıttığını bilmiyoruz. Şifreyi bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
KKTC'de patlama meydana geldi

KKTC'de patlama meydana geldi

100
Libya'dan Türkiye'ye açıklama: 6 kişiden haberimiz yok

Libya'dan Türkiye'ye açıklama: 6 kişiden haberimiz yok

292
Erdoğan: Trump'tan S-400 için yaptırım duymadım

Erdoğan: Trump'tan S-400 için yaptırım duymadım

147
John Obi Mikel Trabzonspor'a transfer oldu

John Obi Mikel Trabzonspor'a transfer oldu

32
İmar Barışı ödemeleri için uzatılma kararı

İmar Barışı ödemeleri için uzatılma kararı

79
Libya Ordusu: Türk İHA’sını düşürdük

Libya Ordusu: Türk İHA’sını düşürdük

27
Londra'da kadın yankesiciler kameraya yakalandı

Londra'da kadın yankesiciler kameraya yakalandı

12
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir