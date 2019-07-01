Araştırmacılar proteinleri nota dizisine dönüştürdü

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde çalışan bir grup araştırmacı, bütün canlıların temel yapı taşı olan proteinlerin molekül yapılarını, yapay zeka kullanarak nota dizilerine çevirdi.

Araştırmacı Markus Buehler ve Chi Hua Yu liderliğindeki bir ekip, 20 tür amino asiti 20 nota dizisine çevirerek her proteinin uzun amino asit dizilimlerini nota dizilerine dönüştürdü. Araştırma ekibi, farklı türdeki proteinlerin meydana getirdiği melodileri incelemek için ise yapay zeka teknolojisinden yararlandı.

Yapay zekaya, nota dizelerinde küçük değişiklikler yapma veya bunlardan tamamen yeni diziler ortaya çıkarma talimatı veren bilim insanları, Üzerinde değişiklik yapılan seslerin tekrar protein dizilimlerine dönüştürülmesiyle de doğada daha önce hiç rastlanmayan yeni proteinler oluşturdı.

AMAÇ PROTEİNLERİ DAHA İYİ ANLAMAK

Markus Buehler, ortaya çıkan melodileri dinlediğinde artık belirli yapısal fonksiyonlara sahip proteinlere karşılık gelen amino asit dizilimlerini ayırt edebildiğini belirterek, amaçlarının, proteinleri ve varyasyonlarını daha iyi anlamaya çalışmak olduğunu söyledi.

Buehler, "Proteinlerin kendi dilleri var ve bunun nasıl çalıştığını bilmiyoruz. İpek proteinini ipek proteini yapan şeyin ne olduğunu ya da bir enzimde bulunan fonksiyonları hangi örüntülerin yansıttığını bilmiyoruz. Şifreyi bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.

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