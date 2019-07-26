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Araştırmacılar yapay boğaz geliştirdi

Araştırmacılar, dövme gibi boğaza yerleştirilebilen ve konuşmayı sağlayan yapay bir boğaz üretti.

Haber Merkezi | 26.07.2019 - 17:00..
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İnsanlar genellikle nasıl konuşabildiklerine pek kafa yormaz ancak konuşma, aslında boğazın içinde hem ağız hareketleri hem de ses tellerinden oluşan katlanmış dokuların titreşimlerini içeren karmaşık bir işlemdir. Örneğin bir insanın ses telleri zarar görürse konuşma yetisini tamamen kaybedebilir.

Araştırmacılar, geçici bir dövme gibi boyuna takıldığında boğaz hareketlerini seslere dönüştürebilen giyilebilir yapay bir boğaz geliştirdiler.

boğaz

Araştırmacılar, yapay boğazı yapmak için ince bir polivinil alkol film üzerine lazerle grafen yerleştirdi. Üstelik bu cihaz bir insan tırnağının sadece iki katı büyüklüğünde. Daha sonra bu cihazı gönüllü bir insanın boğazına yapıştıran ekip, cihazı bir devre kartı, mikrobilgisayar, güç amplifikatörü ve kod çözücü içeren küçük bir kol bandına elektrotlarla bağladılar.

BOĞAZ HAREKETLERİNDEN SES ÜRETTİ

Gönüllü kişi ses çıkarmadan konuşur gibi yaptığında, cihaz kişinin boğaz hareketlerini algılayarak 'tamam' ve 'hayır' gibi kelimeler çıkardı. Araştırmacılar, bu cihazın gelecekte konuşma engelli bireyler tarafından kullanılabileceğini belirtti.

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