Arda Güler, Kuran-ı Kerim'den ayet paylaştı

Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

21 yaşındaki futbolcunun paylaşımında Necm Suresi'nin 39. ayeti yer aldı:

“İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır.”

"KENDİMİ ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM"

Dünya Kupası öncesi TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Arda, "Çok şükür. Kendimi şu an çok iyi hissediyorum. İnşallah, Dünya Kupası'na da en hazır halimle gelip ülkeme faydalı olmak istiyorum. Fiziksel olarak bir problemim yok, çok iyi hissediyorum kendimi" ifadelerini kullanmıştı.