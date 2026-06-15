Arda Güler maç sonu sinirlerine hakim olamadı
Ay-yıldızlılar, Dünya Kupası’nda Avustralya’ya 2-0 kaybederek büyük bir üzüntü yaşadı. En çok üzülen isimlerden biri de Real Madrid’de forma giyen yıldızımız Arda Güler oldu. Rakibi tarafından sert bir faul alan milli yıldızımız, faul yerine hakemin maçı bitirmesinin ardından adeta çılgına döndü.
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2026 Dünya Kupası D Grubu ilk maçında A Milli Takım, Avustralya'ya 2-0 yenildi.
Şok mağlubiyet sonrası ay-yıldızlı ekibin yıldızı Arda Güler, sinirlerine hakim olamadı.
Sosyal medyaya yansıyan görüntüde, Arda Güler'in son düdüğün çalmasıyla birlikte oldukça öfkelendiği görüldü.
SON DÜDÜK ÇALDI, ÇILGINA DÖNDÜ
Hakeme tepki gösteren milli futbolcu, ardından bileğine sarılı olan bandı çıkarıp yere fırlattı.
Görüntüler sosyal medyada gündem oldu ve milyonlarca görüntülenme aldı.
İşte o anlar...
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi