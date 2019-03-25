Area Araştırma'nın yerel seçim anketi

Yerel seçimler sayılı günler kala araştırma şirketlerinin açıkladıkları anketlere yönelik dikkat arttı. AREA Araştırma Şirketi, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde İstanbul, Ankara, İzmir'e ilişkin yerel seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.

Area'nın kamuoyu yoklaması, 9-19 Mart 2019 tarihleri arasında yapıldı.

ANKARA'DA MANSUR YÜZDE 50'Yİ GEÇİYOR

Toplam oylar üzerinden yapılan ankette, Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ortak adayı Mansur Yavaş yüzde 44.3, Cumhur İttifakı'nın AK Partili Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mehmet Özhaseki yüzde 39.3 görünüyor. Geçerli oylar üzerinden yapılan ankette, Yavaş yüzde 51.8, Özhaseki yüzde 46 alıyor.

İSTANBUL'DA ANKET ŞİRKETLERİNDEN FARKLI SONUÇ

Toplam oylar üzerinden yapılan ankete göre, Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ortak adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu yüzde 44, Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Binali Yıldırım yüzde 42 görünüyor.

Geçerli oylar üzerinden yapılan ankete göre, İmamoğlu yüzde 50.3, Yıldırım yüzde 48 alıyor.

İZMİR'DE CHP AÇIK ARA ÖNDE

İzmir'de toplam oylarda CHP adayı Tunç Soyer yüzde 53.9'da, AK Parti adayı Nihat Zeybekçi yüzde 32.8'de, geçerli oylarda Soyer yüzde 61.4, Zeybekçi 37.4'te gözüküyor.