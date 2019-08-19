Arjantinli genç idolüne benzemek için her şeyi yapıyor

Micheal Jackson sevgisi sınır tanımıyor.

MİCHAEL JACKSON İDOLÜ

Arjantin'de 22 yaşındaki Leo Blanco, idolü olarak gördüğü dünyaca ünlü şarkıcı Michael Jackson'a benzemek için her yolu deniyor.

11'DEN FAZLA AMELİYAT VE 157 BİN LİRALIK HARCAMA

Henüz 22 yaşında olan Blanco, Jackson'a benzemek için 11'den fazla ameliyat geçirdi. Toplamda ise 30 bin dolar, yani 157 bin lira harcadı.

"BU GERÇEKTEN BENİM OĞLUM MU"

Leo'nun annesi, oğlunu desteklediğini söylese de "Bazen ona bakınca bu Leo mu, gerçekten benim oğlum mu?" şeklinde bir açıklama da yaparak herkesi şaşırttı.

(Leo Blanco'nun ameliyat olmadan önceki hali)