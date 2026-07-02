Arnavutköy'de üst geçit çağrısı: Can kaybı yaşanmadan önlem alınmalı

İstanbul Havalimanı'na ulaşım sağlayan önemli arterlerden biri olan Egemen Caddesi'nde, yoğun araç trafiği nedeniyle yayaların güvenli geçişi konusunda yaşanan sıkıntılar mahalle sakinlerinin tepkisini çekiyor. Özellikle eğitim kurumlarının bulunduğu bölgede öğrencilerin karşıdan karşıya geçerken zorluk yaşadığı belirtilirken, mahalle yönetimi yıllardır dile getirilen üst geçit talebinin karşılık bulmadığını ifade ediyor.

YOĞUN TRAFİK YAYA GÜVENLİĞİNİ GÜNDEME TAŞIDI

Arnavutköy Adnan Menderes Mahallesi sınırlarında yer alan Egemen Caddesi'nin, İstanbul Havalimanı'na ulaşım sağlayan araçların en yoğun kullandığı güzergâhlardan biri olduğu belirtiliyor. Günün büyük bölümünde devam eden trafik yoğunluğu nedeniyle mahalle sakinleri, özellikle okul giriş ve çıkış saatlerinde öğrencilerin büyük tehlike altında kaldığını dile getiriyor.

Bölgede bulunan trafik ışıklarının yoğun araç akışı karşısında yetersiz kaldığını savunan vatandaşlar, güvenli yaya geçişinin sağlanabilmesi için üst geçit yapılmasını talep ediyor.

MUHTAR: "YILLARDIR BAŞVURUYORUZ, SONUÇ ALAMADIK"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Adnan Menderes Mahallesi Muhtarı Ercan İka, üst geçit taleplerini pandemi öncesinde yolun yapım aşamasından itibaren birçok kez ilgili kurumlara ilettiklerini söyledi.

İka, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne defalarca resmi dilekçe verdiklerini ancak bugüne kadar somut bir adım atılmadığını öne sürerek, yaklaşık iki ay önce Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ile yaptıkları görüşmede de belediyenin üst geçit yapmak istediğini, ancak bunun için gerekli iznin verilmediğinin kendilerine aktarıldığını iddia etti.

Mahalle muhtarı, tek amaçlarının bölgede güvenli yaya ulaşımını sağlamak olduğunu belirterek, üst geçit talebinin bir an önce hayata geçirilmesini istedi.

"BİR ÇOCUĞA OTOMOBİL ÇARPTI"

Ercan İka, bölgede kısa süre önce yaşanan bir trafik kazasını da hatırlatarak, birkaç gün önce bir çocuğa otomobil çarptığını ve çocuğun sağlık durumunun iyi olmasının sevindirici olduğunu söyledi.

Ancak benzer olayların tekrar yaşanmaması için önlem alınması gerektiğini vurgulayan İka, cadde üzerinde bulunan lisenin öğrencilerinin her gün bu yolu kullanmak zorunda kaldığını, okul saatlerinde ise yoğunluk nedeniyle ciddi risk oluştuğunu ifade etti.

"TALEBİMİZ ASFALT DEĞİL, ÜST GEÇİT"

Mahalle muhtarı, bugüne kadar birçok kez resmi başvuru yaptıklarını, son olarak 11 Haziran'da yeniden dilekçe sunduklarını belirterek henüz herhangi bir dönüş alamadıklarını söyledi.

Yolda asfalt yenileme çalışmalarının sürdüğünü ifade eden İka, mahalle sakinlerinin öncelikli beklentisinin yol yenilemesi değil, güvenli yaya geçişini sağlayacak bir üst geçit olduğunu dile getirdi.

Özellikle okulların yeniden açılmasıyla birlikte öğrenci ve velilerin karşı karşıya kalacağı riskin daha da artacağını belirten İka, yetkililere "Can kaybı yaşanmadan gerekli önlemler alınsın" çağrısında bulundu.

CADDE DRONELA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan, tartışmaların odağındaki Egemen Caddesi drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde okul çevresi, kavşak noktaları, yoğun araç trafiği ve yayaların kullandığı geçiş alanları dikkat çekerken, bölgedeki trafik akışının yaya güvenliği açısından oluşturduğu risk gözler önüne serildi.