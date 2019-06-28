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Arnavutköylüler Suriyeliler konusunda çözüm bekliyor

Yeğeni taciz edilen kişinin çağrısıyla toplanan kalabalık, Suriyeli mülteciler konusunda çözüm beklediklerini dile getirdi.

Haber Merkezi | 28.06.2019 - 09:28..
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Arnavutköylüler Suriyeliler konusunda çözüm bekliyor

Suriye'den kaçarak İstanbul'a gelen mülteciler, megakentin farklı noktalarında kendine yer buldu.

Mültecilerin yoğun olarak yerleştiği ilçelerden biri Arnavutköy oldu.

İlçede zaman zaman kavgalara karışan Suriyelilerin adı son dönemde taciz olaylarına da karışınca halk isyan noktasına geldi.

Yeğeni taciz edilen kişi kent meydanında yaşanan sorunları anlattı.

11 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU TACİZ ETTİLER

Hava karardıktan sonra kadınların sokaklarda tek başına yürümeye korktuğunu anlatan genç adam, 11 yaşındaki erkek yeğeninin taciz edildiğini buna karşı sessiz kalmayacağını söyledi.

ÇÖZÜN ARTIK SORUNU

Başka çocukların da başına benzer şeylerin geldiğini dile getiren acılı adam, yetkililerden bu konuda çözüm istedi.

Arnavutköylüler Suriyeliler konusunda çözüm bekliyor ViDEO

Arnavutköylüler Suriyeliler konusunda çözüm bekliyor

Arnavutköylüler Suriyeliler konusunda çözüm bekliyor

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