Arnavutköylüler Suriyeliler konusunda çözüm bekliyor

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Fatih Terim'in en çok istediği 3 transfer

Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in isteği üzerine Babel, Chicharito, Banega'nın peşine düşmüştü. Babel ile her konuda anlaşan Cimbom, diğer yıldızlar için çalışmalarını sürdürüyor.