Arnavutluk'ta öğrencilerden 'harç' protestosu

Balkanlar’da Sırbistan’ın yanı sıra Arnavutluk başkenti Tiran'da binlerce üniversite öğrencisinin katıldığı gösterilerde öğrenciler, harçlarının yüksek olmasına tepki gösterdi ve harç ücretlerinin yarı yarıya düşürülmesini talep etti.

EĞİTİM BAKANLIĞI ÖNÜNDE GÖSTERİ

Eğitimin boykot edildiği Arnavutluk'ta hükümet, üniversite harç miktarıyla ilgili bir değişik yapmayacağını açıkladı. Üniversite öğrencileri, başkent Tiran’da bir ana caddeyi kapatarak Eğitim Bakanlığı önünde düzenlemeyi protesto etti.

SIRBİSTAN'DA PROTESTOLAR

Sırbistan'ın başkenti Belgrat'ta binlerce kişi, Sırbistan Solu Genel Başkanı Borko Stefanoviç’in, Kruşevac'ta yapacağı konuşma öncesi başına bir cisimle vurulmasına tepki göstermek için binlerce kişinin katılımıyla protesto düzenlendi. Sırbistan’da 'kanlı gömleklere son' sloganıyla Belgrat'ta hükümete karşı protesto yürüyüşü düzenlendi.

Muhalefetin çağrısı üzerine Belgrad Üniversitesi Felsefe Fakültesi önünde toplanan göstericiler, Sırbistan Radyo ve Televizyonu (RTS) binasına doğru yürüdüler. Göstericiler ellerinde, 'kanlı gömleklere son', 'hukukun üstünlüğü ve adalet için', 'iktidarın terörüne karşı' ve 'Avrupa neden sessiz kalıyorsun?' yazılı afişler açtılar. Birçok muhalefet liderinin katıldığı protestoda polis yoğun güvenlik önlemleri aldı. Protesto nedeniyle Belgrat'taki caddeler trafiğe kapatıldı.