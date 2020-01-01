Artvinli kadınlar ehram geleneğini yaşatıyor

Geçmişte genç kızların çeyiz sandıklarını süsleyen, bir tür yün kumaş olan ve yöresel giysilerde kullanılan ehram, giyim alışkanlıklarının değişmesiyle unutulmaya yüz tuttu.

4 AYLIK KURSLA ÖĞRENİYORLAR

Ehram dokumacılığını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla harekete geçen Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, 4 ay sürecek kurs açtı.

Kurs eğitmeni Nurhayat Bilgin tarafından verilen kursa, çoğunluğu ev hanımı 20 kadın katılıyor.

Nurhayat Bilgin, geçmişte ehram dokumacılığına ilginin büyük olduğunu, 35 yıl öncesine kadar Artvin'de her üç evden birinde bulunan tezgahlarda ehram dokunduğunu söyledi.

Kursa genellikle emekli kadınların rağbet gösterdiğini belirten Bilgin, bir kurs döneminin toplam 256 saat olduğunu aktardı.

GELİNLİK OLARAK KULLANILIRMIŞ

Bilgin, ehram kursunun sürekli devam ettiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Kursiyerlerimize unutulmaya yüz tutan yöremize özgü ehram dokumacılığını öğretiyoruz. Aynı zamanda bu sanatımızı canlandırmak ve gelecek nesillere aktarmak amacındayız. Eskiden babaannelerimiz, annelerimiz ve genç kızlarımızı ehramı başörtüsü olarak kullanırdı. Kırmızı kenarlı ehramı genellikle gelinlik olarak kullanırlarmış, beyaz hanımeli motiflileri nişanlı kızlara giydirilirmiş. Biz de böylesi önemli bir giysi olan ehram geleneğini yaşatma gayreti içerisindeyiz."

"ARTVİN EHRAMI FARKLIDIR"

Erzurum, Bayburt ve Gümüşhane'de de ehram dokunduğunu ancak Artvin ehramının farklı olduğunu anlatan Bilgin, "Bizim ürettiğimiz ehram ince yumuşak yünden örülmektedir. Kırmızı ehram, hanımeli motifli ehram ve kelebek motifli ehram olmak üzere 3 çeşit üretilmektedir. Ehramlarımız ipek, pamuk ve yünden örülmektedir." dedi.

Bilgin, kursun amacının ev hanımlarına meslek öğretmenin yanında onların boş zamanlarını değerlendirmek ve aile ekonomilerine katkı sağlamak olduğunu anlatarak, "Ehramı tezgahlarımızda kadınlarımız el emeği göz nuruyla ilmek ilmek işliyor. En büyük sorunumuz ürettiğimiz ehramları hak ettiği değere satamıyoruz. Pazar sorunumuz var. Yetkililerden yardım istiyoruz." diye konuştu.