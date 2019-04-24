Arzu Sabancı da festivalde

Sosyetenin iki ünlü ismi Arzu Sabancı ile yakın arkadaşı Begüm Şen, dünyanın en büyük festivalleri arasında yer alan Amerika Kaliforniya'daki ‘Coachella Müzik ve Sanat Festivali’ne gitti.

COACHELLA STİLİ

İkili, 14-21 Nisan tarihleri arasında düzenlenen, birçok sanatçı ve grupların performans sergilediği Coachella’nın stiline de uydu. Kıyafet ve aksesuarlarıyla dikkat çeken binlerce gencin arasında, eğlenip coştular. Sosyal medyada hayli aktif olan Arzu Sabancı, alandan canlı yayın bile yaptı. Kendisine oğlu Kerim Sabancı da eşlik etti.