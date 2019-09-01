Asansörde mahsur kalan Papa 25 dakikada kurtarıldı

Papa Francis, her pazar Vatikan'da düzenlenen etkinliğe ilk defa geç kalarak herkesi şaşırttı. Bunun nedeni ise kısa sürede ortaya çıktı.

25 DAKİKA BOYUNCA KURTARILMAYI BEKLEDİ

Elektrik arızası nedeniyle Papa, Vatikan'da 25 dakika boyunca bir asansörde mahsur kaldı.

KENDİSİNİ BEKLEYENLERDEN ÖZÜR DİLEDİ

Papa, Aziz Petrus meydanındaki ayine 7 dakika geç kaldığı için kendisini bekleyenlerden özür diledi.

KENDİSİNİ KURTARAN İTFAİYECİLERE ALKIŞ

Ayin sırasında ise Papa, kendisini kurtaran itfaiyeciler için halktan alkış istedi.